Winterwetter kommt: Wo in den nächsten Tagen wie viel Schnee fällt

Österreich steht vor einer spürbaren Rückkehr des Winters. Bereits in der Nacht auf Donnerstag setzt im Westen und Süden Schneefall ein. In manchen Regionen kommen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee zusammen

Der Mittwochabend verläuft noch unspektakulär: trocken, stellenweise nebelig und nur dünn bewölkt. Doch im Laufe der Nacht verdichten sich die Wolken zunehmend. Nach Mitternacht beginnt es vom Bodensee bis nach Kärnten immer häufiger zu schneien. Vor allem im Bergland bleibt der Schnee auch liegen. In tieferen Lagen mischt sich dagegen Regen dazu, teils sogar gefrierender Regen – eine heikle Mischung, die in den frühen Morgenstunden Glatteisgefahr bringt. Die Temperaturen sinken verbreitet auf +2 bis –8 Grad.

Donnerstag: 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee in West- und Südalpen

Der Donnerstag präsentiert sich von seiner winterlichen Seite. Während es im Osten noch kurze sonnige Phasen gibt, bleibt der Rest des Landes unter einer dichten Wolkendecke. Vom Rheintal bis nach Kärnten schneit es immer wieder, meist leicht, zeitweise aber auch mäßig. In den westlichen Nordalpen und in Teilen der Obersteiermark können sich im Tagesverlauf 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee ansammeln. Im Donauraum sowie im Osten und Südosten fallen dagegen höchstens einzelne Flocken. Unterhalb von rund 800 Metern bleibt es häufig bei Regen oder Schneeregen, und besonders in den Morgenstunden ist erneut lokal gefrierender Regen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen –1 und +6 Grad, auf den Bergen herrscht tiefer Winter mit Temperaturen von –10 bis –4 Grad in 2.000 Metern Höhe.

Freitag: Weiter winterlich, aber ohne große Mengen

Auch der Freitag bleibt grau und kalt. Die dichten Wolken halten sich hartnäckig, und immer wieder fällt etwas Schnee. Große Neuschneemengen sind zwar nicht zu erwarten, doch vielerorts kann es erneut leicht weiß werden. Nur in ganz tiefen Lagen bleibt es bei Schneeregen oder einem Hauch von Regen. Der kräftige Nordwind verschärft die Kälte zusätzlich, die Temperaturen steigen kaum über –2 bis +4 Grad.

Der Trend zum Wochenende: Frostig, windig und nur langsam milder

Der Samstag bringt erneut überwiegend trübes oder nebeliges Wetter. Während es im Osten zeitweise unbeständig bleibt und etwas Schnee fallen kann, zeigt sich westlich von Salzburg gelegentlich die Sonne. Der eisige Nordwind bleibt ein dominierender Faktor, die Temperaturen erreichen maximal –4 bis +3 Grad. Am Sonntag ist in der Früh im Westen teils strenger Frost möglich. Tagsüber wechseln Wolken und Sonne einander ab, und vereinzelte Schneeschauer ziehen durch. Der Wind lässt langsam nach, dennoch bleibt es mit Höchstwerten zwischen –4 und +4 Grad klar winterlich. Der Montag startet noch mit etwas Sonnenschein, bevor dichte Wolken aus Süden aufziehen. Im Laufe des Tages setzt in Vorarlberg, Tirol und Kärnten neuerlich Schneefall ein, in tieferen Lagen später auch Regen. Mit auffrischendem Südwind wird es vorübergehend etwas milder – bis zu 7 Grad sind möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 20:25 Uhr aktualisiert