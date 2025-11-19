Schneefall rückt näher: Westen startet winterlich in den Tag

Der Donnerstag bringt vor allem im Westen rasch Schneefall bis in tiefe Lagen. Während dort bereits am Morgen dichter Wolkenzug einsetzt, bleibt es im Osten noch kurz freundlich – bevor auch hier die Wolken überhandnehmen.

„n der Westhälfte startet der Tag bereits mit vielen Wolken und von Westen her werden Schneefall, in tiefen Lagen auch Schneeregen immer häufiger. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 600m Seehöhe. Weiter im Osten und Südosten zeigt sich zunächst abseits von Nebelfeldern noch zwischendurch kurz die Sonne, ehe auch hier dichte Wolken vorherrschen. In der Osthälfte ist aber nur regional etwas Niederschlag zu erwarten, nach Osten zu bleibt es vorerst oft trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht tagsüber von Südost auf West bis Nord. Frühtemperaturen minus 7 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 1 bis 7 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 20:44 Uhr aktualisiert