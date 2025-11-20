Großeinsatz bei Wohnungsbrand in Götzis: Ganzes Haus evakuiert

Feuerwehr, Rettung und Polizei wurden Mittwochabend zu einem Brand nach Götzis (Vorarlberg) gerufen. Dort musste schließlich ein ganzes Haus evakuiert, zwei Personen im Krankenhaus behandelt werden.

Über die Landesleitzentrale Vorarlberg wurde eine Polizeistreife Mittwochabend, am 19. November 2025 gegen 21.50 Uhr, zu einem Mehrparteienhaus nach Götzis gerufen. Vor Ort fanden die Beamten eine „massive Rauchentwicklung“ aus einem Stockwerk im oberen Hausbereich wahr. Umgehend wurden daraufhin mehrere weitere Polizeistreifen nachalarmiert und das gesamte Wohnhaus evakuiert.

Brand bis 23 Uhr unter Kontrolle

Parallel dazu haben rund 95 Florianis der Feuerwehren Götzis, Koblach und Mäder mit mehreren Fahrzeugen die Lösch- und Erkundungsarbeiten durchgeführt. Über eine Drehleiter gelangten sie auf die betroffene Terrasse und konnten den Brand bis etwa 23 Uhr unter Kontrolle bringen und schließlich auch löschen. Das Gebäude musste anschließend mittels Hochleistungslüftern entraucht werden, bis die Gefahr für die Bewohner gebannt war und diese wieder zurück in ihre Wohnungen konnten.

Zwei Personen ins Krankenhaus gebracht

Nach aktuellem Stand haben zwei Personen eine mutmaßliche Rauchgasvergiftung erlitten und mussten ins LKH Hohenems gebracht werden. Die Brandursache ist bisher noch nicht restlos geklärt und Gegenstand laufender Ermittlungen, heißt es seitens der Polizei in einer Aussendung abschließend.