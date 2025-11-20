Schnee in Österreich: Karte zeigt jetzt, was auf uns zukommt

Das frühwinterliche Wetter findet in Österreich seine Fortsetzung. "Eine weitere Kaltfront bringt am Donnerstag und Freitag in höheren Tallagen bis zu 20 Zentimeter Schnee", weiß die "österreichische Unwetterzentrale".

In Österreich fällt - vor allem im Westen und Süden des Landes - bis Freitagabend wieder etwas Schnee teils bis in tiefste Lagen.

Nachdem bereits zu Beginn der Woche stellenweise in höheren Tallagen Schnee gefallen und auch liegen geblieben ist – mehr dazu etwa hier: Schnee in Österreich: Hier fiel am meisten vom Himmel -, sorgt eine Kaltfront am Donnerstag von Westen her neuerlich für weißen Niederschlag. Und: Die Luftmassen polaren Ursprungs bringen ihn noch weiter herunter. „Von Vorarlberg bis Salzburg fällt zeitweise Schnee, während sich in den tiefsten Lagen, etwa im Rheintal, Regen dazumischt“, wissen die Meteorologen der „österreichischen Unwetterzentrale„.

©5 Minuten Etwa in Bad Bleiberg (Kärnten) in rund 900 Metern Seehöhe ist zu Wochenbeginn Schnee liegen geblieben.

Wie viel es jetzt in Österreich schneien soll

Nachdem sich das Wetter dann ganz kurz wieder beruhigt, sorgt in der Nacht auf Freitag ein Tief über dem Mittelmeer für feuchte Luft im Alpenraum, sodass neuerlich Schneefall dazukommt. In Summe dürfte das in Tallagen oberhalb von etwa 700 bis 900 Metern rund zehn bis 20 Zentimeter sein, auf den Bergen rund um den Alpenhauptkamm könnten schon auch mal 30 Zentimeter Neuschnee fallen, wissen die Experten, die auch eine Schneewarnung für einige Bereiche – speziell im Westen des Landes – ausgerufen haben.

©UBIMET Auf einer Karte zeigen die Meteorologen, wie viel Schnee wo in etwa zusammenkommen könnte.

„Im äußersten Norden bleibt es größtenteils trocken“

Im Flachland selbst wird es aber eher bei nur vorübergehend ein paar Schneeflocken bleiben, im Südosten regnet es dann zeitweise auch. Und: „Im äußersten Norden des Landes bleibt es größtenteils trocken“, wissen die Meteorologen. Keine geschlossene Schneedecke ist, wie auch eine Karte zeigt, vom Donauraum nordwärts sowie von Unterkärnten bis ins Burgenland zu erwarten. Am Wochenende stellt sich dann großteils trockenes und kaltes Winterwetter ein.

Wie hoch die Schneefallgrenze sein wird

Auch die „GeoSphere Austria“ berichtet von Schnee in den kommenden beiden Tagen, wobei man die Schneefallgrenze am Donnerstag noch zwischen 300 und 600 Metern Seehöhe sieht. Am Freitag, so die Prognose, schneit es anfangs im westlichen Bergland immer wieder leicht. Ab der Früh kann es aber auch von Süden her von Kärnten über die Südsteiermark bis nach Niederösterreich bis in die tiefsten Lagen schneien. „Im Süden und Südosten liegt die Schneefallgrenze hingegen zwischen 300 und 600“, wissen die Meteorologen.

Wie geht es mit dem Wetter in Österreich weiter?

Übrigens: Laut „österreichische Unwetterzentrale“ bleibt die Großwetterlage in Europa auch in den kommenden Wochen recht festgefahren. Modelle deuten dabei auf eine „rege Tiefdrucktätigkeit und unterdurchschnittliche Temperaturen“ hin. Das aktuelle Muster dürfte sich also mit nur vorübergehenden Unterbrechungen bis zum Monatsende fortsetzen. Auch in den Niederungen bleibt damit die Chance auf Neuschnee weiter bestehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 07:00 Uhr aktualisiert