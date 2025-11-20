Black Week startet, Amazon schickt Warn-Mails an Österreicher
Amazon hat im Vorfeld der Black Week und allgemein der Weihnachtszeit eine Warnung an viele Österreicher ausgeschickt. Mit der Hochsaison der Einkäufe kriechen nämlich auch wieder Betrüger vermehrt aus ihren Löchern.
„Einfache Tipps für mehr Sicherheit im Internet“. Mit diesem Betreff hat Amazon in Österreich und Deutschland viele Kunden vor Betrügereien in der Vorweihnachtszeit und rund um die Black Week, die mit dem heutigen Donnerstag, 20. November 2025, startet, gewarnt. Gleichzeitig gibt man den Kunden Tipps, damit sie auf dem Laufenden bleiben und Betrugsversuche erkennen können. Der Versand der Mails sei bereits abgeschlossen, bestätigt man auf Nachfrage von 5 Minuten.
Bestellst du oft bei Amazon?
Amazon zeigt beliebte Betrugsmaschen auf
„Die nächste Hochsaison für Einkäufe rückt näher“, weiß man beim online-Riesen. Gleichzeitig werden dadurch unweigerlich auch Betrugsversuche und erfolgreiche Betrügereien mehr – etwa durch Identitätsdiebstahl. In einer Warn-Mail vor der Black Week und der Weihnachtszeit erklärt Amazon, dass Betrüger in diesem Fall vorgeben würden, im Auftrag eines vertrauenswürdigen Unternehmens zu handeln. So versucht man, an sensible persönliche, finanzielle oder auch Amazon-Kundendaten zu kommen. Der online-Verkäufer hat sich auch die Mühe gemacht, „beliebte“ Betrugsmaschen zusammenzuschreiben. In der folgenden Infobox findest du, welche das sein könnten.
Beispiele für Betrugsmaschen, mit denen man konfrontiert werden könnte:
- Gefälschte Nachrichten, in denen behauptet wird, es geht um Liefer- oder Kontoprobleme
- Social-Media-Beiträge und/oder Anzeigen von Dritten mit Angeboten, die zu gut klingen, um wahr zu sein
- Nachrichten über inoffizielle Kanäle, in denen nach deinem Passwort oder deinen Zahlungsdaten gefragt wird
- unbekannte Links, die dich auffordern, deine Kontozugangsdaten über gefälschte Websites oder Phishing-Seiten zu bestätigen
- unerwünschte Anrufe, die angeblich vom technischen Support oder anderen Stellen kommen
Amazon gibt auch Sicherheits-Tipps
Um gar nicht erst in die Verlegenheit eines vollendeten Betrugs zu kommen, hat Amazon auch noch Tipps für die Sicherheit der Kunden mitgeschickt. Und übrigens: Weitere Informationen zu dem Thema gibt es auch auf der Amazon-Website hier. Die Tipps findest du nun aber auch in der folgenden Infobox.
Tipps für deine Sicherheit:
- willst du bei Amazon bestellen, solltest du immer die App oder die Website verwenden – auch für weitere wichtige Sachen, wie den Kundenservice, Kontoänderungen, Sendungsverfolgung oder den Status von Rückerstattungen
- Amazon bittet nie telefonisch darum, Zahlungen zu leisten oder Zahlungsinformationen (wie Geschenkkarten oder Überweisungen) für Produkte oder Dienstleistungen anzugeben
- sofern möglich, sollte man für online-Konten eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, um unbefugte Zugriff zu verhindern
- auch mit einem Passkey ist man immer geschützt – das sei sicherer als Passwörter und gehe mit dem Gesicht, Fingerabdruck oder der PIN, die man schon zum Entsperren des Handys nutzt
- Vorsichtig sollte man sein, wenn jemand versucht, einen davon zu überzeugen, dass man sofort handeln muss. Vor allem Betrüger versuchen immer wieder, einem ein Gefühl der Dringlichkeit zu geben.