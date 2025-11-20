Black Week startet, Amazon schickt Warn-Mails an Österreicher

Amazon hat im Vorfeld der Black Week und allgemein der Weihnachtszeit eine Warnung an viele Österreicher ausgeschickt. Mit der Hochsaison der Einkäufe kriechen nämlich auch wieder Betrüger vermehrt aus ihren Löchern.

Mit Sicherheits-Tipps und den gängigsten Betrugsmaschen möchte Amazon seine Kunden in Österreich und Deutschland durch eine Mail sensibilisieren.

„Einfache Tipps für mehr Sicherheit im Internet“. Mit diesem Betreff hat Amazon in Österreich und Deutschland viele Kunden vor Betrügereien in der Vorweihnachtszeit und rund um die Black Week, die mit dem heutigen Donnerstag, 20. November 2025, startet, gewarnt. Gleichzeitig gibt man den Kunden Tipps, damit sie auf dem Laufenden bleiben und Betrugsversuche erkennen können. Der Versand der Mails sei bereits abgeschlossen, bestätigt man auf Nachfrage von 5 Minuten.

Amazon zeigt beliebte Betrugsmaschen auf

„Die nächste Hochsaison für Einkäufe rückt näher“, weiß man beim online-Riesen. Gleichzeitig werden dadurch unweigerlich auch Betrugsversuche und erfolgreiche Betrügereien mehr – etwa durch Identitätsdiebstahl. In einer Warn-Mail vor der Black Week und der Weihnachtszeit erklärt Amazon, dass Betrüger in diesem Fall vorgeben würden, im Auftrag eines vertrauenswürdigen Unternehmens zu handeln. So versucht man, an sensible persönliche, finanzielle oder auch Amazon-Kundendaten zu kommen. Der online-Verkäufer hat sich auch die Mühe gemacht, „beliebte“ Betrugsmaschen zusammenzuschreiben. In der folgenden Infobox findest du, welche das sein könnten.

Beispiele für Betrugsmaschen, mit denen man konfrontiert werden könnte: Gefälschte Nachrichten, in denen behauptet wird, es geht um Liefer- oder Kontoprobleme

Social-Media-Beiträge und/oder Anzeigen von Dritten mit Angeboten, die zu gut klingen, um wahr zu sein

Nachrichten über inoffizielle Kanäle, in denen nach deinem Passwort oder deinen Zahlungsdaten gefragt wird

unbekannte Links, die dich auffordern, deine Kontozugangsdaten über gefälschte Websites oder Phishing-Seiten zu bestätigen

unerwünschte Anrufe, die angeblich vom technischen Support oder anderen Stellen kommen

Amazon gibt auch Sicherheits-Tipps

Um gar nicht erst in die Verlegenheit eines vollendeten Betrugs zu kommen, hat Amazon auch noch Tipps für die Sicherheit der Kunden mitgeschickt. Und übrigens: Weitere Informationen zu dem Thema gibt es auch auf der Amazon-Website hier. Die Tipps findest du nun aber auch in der folgenden Infobox.