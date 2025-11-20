Aus Unimarkt wird SPAR: 23 Standorte werden jetzt übernommen

SPAR übernimmt insgesamt 23 Unimarkt-Standorte in fünf Bundesländer. Geplant ist, dass die betroffenen Filialen künftig als SPAR-Märkte weitergeführt und alle bestehenden Mitarbeiter übernommen werden.

23 Unimarkt-Filialen werden zu SPAR-Filialen. Jetzt warten die Zuständigen nur mehr auf die Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörde.

Lange wurde gemunkelt, jetzt hat es schließlich eine Einigung. SPAR und Unimarkt haben am Mittwoch, dem 19. November 2025, eine weitreichende Vereinbarung getroffen: 23 Unimarkt-Standorte in fünf Bundesländern sollen künftig als SPAR-Märkte weitergeführt werden. Betroffen sind elf Filialen in der Steiermark, fünf in Oberösterreich, vier in Niederösterreich, zwei in Salzburg sowie eine im Burgenland. Die konkrete Übernahme erfolgt erst nach der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden. Über den Kaufpreis hüllt man sich in Schweigen.

©SPAR/Eva trifft. Fotografie SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch betont die Bedeutung der Kooperation.

Mitarbeiter sollen übernommen werden

Beide Unternehmen betonen, dass die Übernahme aller bestehenden Mitarbeiter angestrebt wird. SPAR plant, nahezu alle Filialen in Zukunft von selbstständigen SPAR-Kaufleuten betreiben zu lassen. Der Deal wurde federführend von SPAR-Vorstand Marcus Wild verhandelt. Ziel ist, bestehende Unimarkt-Franchisenehmer direkt ins SPAR-System zu integrieren. Damit sollen nicht nur Arbeitsplätze gesichert, sondern auch Versorgungslücken in kleineren Gemeinden verhindert werden. Unimarkt-Geschäftsführer Andreas Hämmerle zeigt sich erleichtert, dass die Filialen weiterbetrieben werden sollen: „Es war uns ein Anliegen, dass möglichst viele Unimarkt-Standorte direkt am bestehenden Standort erhalten bleiben. Unsere Franchisenehmer sind bei SPAR in guten Händen.“

SPAR setzt auf Kaufleute-Modell

SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch betont die Bedeutung der Kooperation: „Seit über 70 Jahren steht SPAR als verlässlicher Großhandelspartner an der Seite selbstständiger Kaufleute. SPAR war daher der bevorzugte Partner der Unimarkt-Franchisenehmer. Wir freuen uns, diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nun auch den zukünftigen SPAR-Kaufleuten zur Verfügung zu stellen und in vielen Ortschaften die Nahversorgung sicherzustellen.“ Nach der offiziellen Bekanntgabe warte man nun auf die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden, danach startet schrittweise die Umstellung der Filialen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 08:42 Uhr aktualisiert