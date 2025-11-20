Frontalcrash: Alkoholisierter Traktor-Lenker kracht in Pkw

Auf der L306 kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Pkw. Der Traktorlenker war alkoholisiert. Zwei Personen wurden verletzt.

Gegen 15.10 Uhr kam es auf der L306 zwischen Halbturn und Frauenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Traktorlenker geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 50-Jährigen gesteuert wurde.

Pkw in Acker geschleudert

Durch den massiven Aufprall wurde der Pkw von der Straße geschleudert und kam erst im angrenzenden Acker zum Stillstand. Der Traktor blieb beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Beide Fahrzeuge mussten später gesichert abtransportiert werden.

Alkotest beim Traktorfahrer positiv

Die Polizei führte unmittelbar am Unfallort einen Alkomattest beim Traktorlenker durch – mit positivem Ergebnis. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle abgenommen. Der genaue Grund für das Abkommen auf die Gegenfahrbahn ist weiterhin unklar.

Zwei Verletzte, glücklicherweise nicht schwer

Der Pkw-Lenker und seine 49-jährige Beifahrerin wurden von Rettungskräften versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Nach medizinischer Abklärung konnten beide in häusliche Pflege entlassen werden. Lebensgefahr bestand laut ersten Informationen keine.

Feuerwehr unterstützte Bergungsarbeiten

Die Freiwillige Feuerwehr Frauenkirchen stand im Einsatz und half bei Absicherungs- und Bergungsmaßnahmen. Währenddessen musste die L306 vorübergehend gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 08:59 Uhr aktualisiert