Der Waffenhersteller Glock sucht einen Flugbegleiter für den Firmenjet. Geboten werden internationale Reisen, flexible Arbeitszeiten - und ein Mindestgehalt von 2.890 Euro brutto.

Der weltweit bekannte Pistolenhersteller Glock hat eine außergewöhnliche Stelle ausge-schrieben: Gesucht wird ein Flugbegleiter für den firmeneigenen Jet. Die Position ist alles andere als gewöhnlich – denn Glock-Manager, darunter Chefin Kathrin Glock, sind international unterwegs und benötigen professionelle Betreuung an Bord.

Einsatz im Jet: Von Amerika bis Simbabwe

Laut Stellenanzeige wartet ein Arbeitsplatz „über den Wolken“. Geflogen wird international, oft geschäftlich, gelegentlich mit Partnern oder Gästen. Das bedeutet viel Reiseerfahrung in kurzer Zeit – und die Anforderung, binnen 60 Minuten am Flughafen Klagenfurt einsatzbereit zu sein.

Aufgaben: Rundum-Betreuung und Organisation

Das Aufgabenfeld reicht von der Betreuung der Gäste über Bordservice bis zur vollständigen Organisation des Flugablaufs inklusive Cateringbestellungen. Auch die Vor- und Nachbereitung des Jets – etwa Auffüllen und leichte Reinigungsarbeiten – gehören dazu. Der Job verlangt Selbstständigkeit und einen professionellen Umgang mit internationalen Gästen.

Mindestgehalt: 2.890 Euro brutto

Glock bietet ein monatliches Mindestgehalt von 2.890 Euro brutto (all-in). Erwartet werden unter anderem ein gepflegtes Auftreten, fließendes Deutsch und Englisch, hohe Diskretion sowie ein uneingeschränkter Reisepass. Vorteilhaft sind Erfahrung in der Gastronomie oder als Flugbegleiter.

Hohe Anforderungen – aber “sicherer Arbeitsplatz”

Neben Serviceorientierung und Organisationstalent ist auch Flexibilität gefragt. Das Unternehmen bewirbt die Position als „sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz“. Die Ausschreibung sorgte in sozialen Medien bereits für Aufsehen – nicht zuletzt wegen der Kombination aus Privatjet, internationalem Umfeld und Waffenhersteller.