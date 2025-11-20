Wirtschaftsgebäude brannte lichterloh: 170 Kräfte im Einsatz

In der Ortschaft Ellerbach bemerkte ein Anrainer am Mittwoch, dem 10. November, den Brand und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Als die ersten Feuerwehren eintrafen, stand das hölzerne Wirtschaftsgebäude bereits nahezu vollständig in Flammen, die Einsatzleitung erhöhte sofort auf Alarmstufe 2. Insgesamt 170 Kräfte aus der Region rückten an. Um den Brand zu bekämpfen, mussten mehrere lange Löschwasserzubringerleitungen gelegt werden. Nur so konnte genügend Wasser herangeschafft werden, um die Flammen einzudämmen. Trotz des schnellen und massiven Einsatzes brannte das Wirtschaftsgebäude vollständig nieder. Auch der erste Stock des direkt angrenzenden Wohnhauses wurde erheblich beschädigt. Laut Rotem Kreuz kam es zu keinen Verletzten. Zwei Personen standen jedoch unter Schock und wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.