Ehefrau verzweifelt: 88-Jähriger kommt nicht heim, Drohne findet ihn

Vor wenigen Tagen wurde im Bezirk Korneuburg (Niederösterreich) nach einem 88-jährigen Mann gesucht. Eine Drohne hat ihn schließlich lokalisieren können. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bereits am 17. November hat eine Frau aus dem Bezirk Korneuburg (Niederösterreich) gegen 2.30 bei der Polizei angerufen. Ihr 88-jähriger Mann, der an Demenz erkrankt ist, hatte das gemeinsame Haus kurz davor verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt, berichten die Beamten nun.

In Krankenhaus gebracht

Umgehend wurden große und weitreichende Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung mehrere Polizeikräfte sowie eines Drohnen-Operators eingeleitet. Der 88-Jährige konnte schließlich gegen 5.25 Uhr durch das Wärmebild der Drohne in einem dicht bewachsenen Waldstück gefunden und aus diesem gerettet werden. Er wurde anschließend ins Krankenhaus nach Stockeraus gebracht.