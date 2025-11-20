„Weihnachten auf Gut Aiderbichl“: TV-Comeback am Heiligen Abend

Nach mehreren Jahren Pause feiert die beliebte Weihnachtssendung, in der Tiere im Mittelpunkt stehen, am Heiligen Abend ihr Comeback.

Nach einigen Jahren Pause kehrt die Sendung, in der Tiere der Mittelpunkt sind, pünktlich am Heiligen Abend im ORF2 um 20.15 Uhr, wieder ins Programm zurück. Die Dreharbeiten dazu, mit dem Kärntner Marco Ventre und Stefanie Hertel, haben vor kurzem begonnen.

Wichtige Institution für den Tierschutz

Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg ist seit 2001 eine wichtige Institution für den Tierschutz in ganz Europa. Auf Höfen in sechs Europäischen Ländern leben mehr als 9000 Tiere, die aus unterschiedlichsten Lagen gerettet wurden und dort ein neues Zuhause bis an ihr Lebensende gefunden haben.

Weitere prominente Gäste

Wie immer steht die Liebe zu den Tieren und Erlebnisse mit ihnen im Mittelpunkt der weihnachtlichen Sendung. Neben den Starmoderatoren Hertel und Ventre werden auch Jonny Logan, Stefan Mross, Francine Jordi, DJ Ötzi und Sassy Holzinger für festliche Stimmung, musikalische weihnachtliche Unterhaltung und hoffentlich auch gute Quoten sorgen.