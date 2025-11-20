Skip to content
Region auswählen:
/ ©Marco Ventre
Das Foto auf www.5min.at zeigt Marco Ventre am Gut Aiderbichl.
Die Dreharbeiten haben vor kurzem begonnen.
Kärnten/Salzburg
20/11/2025
Am Heiligen Abend

„Weihnachten auf Gut Aiderbichl“: TV-Comeback am Heiligen Abend

Nach mehreren Jahren Pause feiert die beliebte Weihnachtssendung, in der Tiere im Mittelpunkt stehen, am Heiligen Abend ihr Comeback.

von Manfred Wrussnig Manfred Wrussnig
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)

Nach einigen Jahren Pause kehrt die Sendung, in der Tiere der Mittelpunkt sind, pünktlich am Heiligen Abend im ORF2 um 20.15 Uhr, wieder ins Programm zurück. Die Dreharbeiten dazu, mit dem Kärntner Marco Ventre und Stefanie Hertel, haben vor kurzem begonnen.

Wichtige Institution für den Tierschutz

Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg ist seit 2001 eine wichtige Institution für den Tierschutz in ganz Europa. Auf Höfen in sechs Europäischen Ländern leben mehr als 9000 Tiere, die aus unterschiedlichsten Lagen gerettet wurden und dort ein neues Zuhause bis an ihr Lebensende gefunden haben. 

Weitere prominente Gäste

Wie immer steht die Liebe zu den Tieren und Erlebnisse mit ihnen im Mittelpunkt der weihnachtlichen Sendung. Neben den Starmoderatoren Hertel und Ventre werden auch Jonny Logan, Stefan Mross, Francine Jordi, DJ Ötzi und Sassy Holzinger für festliche Stimmung, musikalische weihnachtliche Unterhaltung und hoffentlich auch gute Quoten sorgen. 

Das Foto auf www.5min.at zeigt Marco Ventre am Gut Aiderbichl.
©Marco Ventre
Auf Gut Aiderbichl wird es weihnachtlich.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: