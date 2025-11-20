Österreicherin am finanziellen Limit: „Angst ist real…“

In Zeiten anhaltender Inflation und Teuerung tun sich immer mehr Österreicher schwer, ihr Leben zu finanzieren. Eine 5 Minuten-Leserin, der es genau so geht, gibt nun tiefe Einblicke in ihr Gefühlsleben.

„Man plant, man spart, man dreht jeden Cent um – und trotzdem reicht es oft kaum bis zum Monatsende“, erklärt die Frau – sie will anonym bleiben – in einem Leserbrief an die Redaktion. Schon vor wenigen Wochen haben wir über mehrere Fälle von Österreichern berichtet, die finanziell an ihrer Schmerzgrenze angekommen sind und verzweifelt mit dem Geld auskommen versuchen, das ihnen zur Verfügung steht. Alles dazu hier: Weckruf: „Hinschauen liebe Politik, vielen Menschen geht das Geld aus!“ Grund dafür ist unter anderem die weiter anhaltende Teuerung – immerhin war die Inflation auch im Oktober bei vier Prozent.

„Permanente Unsicherheit setzt einen psychisch massiv unter Druck…“

„Die Preise steigen überall gleichzeitig: Miete, Strom, Lebensmittel, Treibstoff, Versicherungen, Öffis, Internet, einfach alles…“, weiß die 5 Minuten-Leserin weiter. Die Fixkosten würden das Einkommen bereits „auffressen“, jeder weitere, unerwartete Betrag kann dann schon reichen, um ins Minus zu rutschen. „Diese permanente Unsicherheit setzt einen psychisch massiv unter Druck. Man lebt ständig mit dem Gefühl, am finanziellen Limit entlangzuschrammen.“

„Diese Angst ist real und kommt schleichend“

Die Frau spricht auch von einem Knoten im Bauch und von Angst: „Man weiß: Ein einziger Ausrutscher, ein Zufall, ein Pechmoment – und alles kippt. Diese Angst ist real und kommt schleichend. Angst, Rechnungen irgendwann nicht mehr zahlen zu können. Angst, immer tiefer in die Schulden zu rutschen. Angst vor der Zukunft, weil man nicht weiß, wie lange man sich das Leben noch leisten kann. Und ja – auch die Angst, irgendwann wirklich ohne Dach über dem Kopf da zu stehen.“

„Das ist kein Einzelfall!“

Was auch unsere Artikel vor einigen Wochen zeigten, bestätigt die Frau noch einmal: „Das ist kein Einzelfall. In meinem Umfeld geht es vielen genauso – Leuten mit Jobs, Leuten, die arbeiten, die sich bemühen, die eigentlich alles ‚richtig‘ machen.“ Viele würden zwar nicht offen drüber sprechen, man sehe die Sorgen aber dennoch deutlicher als je zuvor.

Wo ich in einer finanziellen Notsituation Hilfe bekomme

Lebt man in Geldnot und weiß vor lauter Rechnungen und Teuerungen nicht mehr weiter, kann man sich übrigens unter anderem an die Caritas wenden und deren Hilfsangebote annehmen. Auch an das Rote Kreuz oder die Volkshilfe kann man sich wenden, diese Organisationen können eventuell mit Geld- oder Sachspenden aushelfen, wie auch das Bundeskanzleramt weiß. Dieses übrigens bietet unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls „finanzielle Überbrückungshilfen zur Beseitigung oder Milderung einer Notsituation“. Diese gelten vor allem für Familien, mehr dazu hier auf der Website des Bundeskanzleramts.

Wie und wo kann ich besonders „einfach“ sparen?

Viel zu viele Österreicher machen das noch nicht, aber vor allem bei Verträgen und Tarifen für etwa Handy, Strom und Versicherungen kann man schnell und einfach sparen. Teilweise sind hier auch mehrere hundert Euro im Jahr drin, wenn man regelmäßig die besten Angebote vergleicht. Mehr dazu unter anderem hier: Kosten deutlich angestiegen – so kannst du dir hunderte Euro sparen. Ebenfalls sparen kann man, indem man Sachen (Kleidung und Co.) Second Hand kauft – etwa in einem der Carla-Märkte der Caritas. Auch der Kauf von Eigenmarken kann einem oft günstiger kommen als Markenprodukte.