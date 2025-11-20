Amok-Alarm: Schüler gestand Gerücht – nur „Meinung“ geäußert

Nach einem angeblichen Amoklauf in der NMS Lichtenwörth gibt die Polizei Entwarnung. Ein Schüler soll das Gerücht ohne Grundlage verbreitet haben.

An der NMS Lichtenwörth sorgte ein angeblich angekündigter Amoklauf für Aufregung und umfangreiche Ermittlungen. Zahlreiche Hinweise wurden geprüft, Schüler befragt und mögliche Hintergründe analysiert. Nun steht fest: Die befürchtete Bedrohung hat nie existiert.

Schüler gestand, Gerücht gestreut zu haben

Laut Polizei soll ein inzwischen identifizierter Schüler das Gerücht selbst ins Rollen gebracht haben. Er gab an, lediglich seine „Meinung“ und ein Gedankenspiel über einen 14-Jährigen geäußert zu haben – basierend auf dessen Vorgeschichte. Kontakt zwischen den beiden habe es jedoch nie gegeben.

Keine Drohung, keine Gefahr

Die Erhebungen ergaben eindeutig, dass vom ursprünglich verdächtigten 14-Jährigen zu keiner Zeit eine tatsächliche Bedrohung ausging. Eine konkrete Drohung konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Die Polizei stellt klar: Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Schüler oder Lehrkräfte.

Polizei appelliert an Verantwortung

Die Ermittler betonen, wie gefährlich unüberlegte Aussagen im schulischen Umfeld sein können. Gerüchte dieser Art lösen unnötige Angst aus und führen zu großen Einsatzaufwänden. Die Polizei rät daher zu Vorsicht und Verantwortung im Umgang mit sensiblen Themen.