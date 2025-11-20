„Schneeglätte“: Wo du in Österreich jetzt die Schneeketten brauchst

In einigen Teilen Österreichs hat der angekündigte Schneefall bereits eingesetzt - und sorgt dort für "Schneeglätte" auf den Fahrbahnen, wie der "ÖAMTC" berichtet.

In den letzten Tagen wurde es mehrmals angekündigt, nun ist er da: Eine Kaltfront bringt aktuell Schnee vor allem im Westen Österreichs. Wie es bis Freitagabend weitergeht und wie viel Schnee insgesamt wo fallen soll, könnt ihr übrigens unter anderem hier nachlesen: Schnee in Österreich: Karte zeigt jetzt, was auf uns zukommt.

Erste Unfälle, LKW stehen quer

Im Westen Österreichs ist es übrigens auch schon zu der ein oder anderen brenzligen Situation gekommen, die ersten Unfälle wegen der glatten Fahrbahn hat es ebenfalls schon gegeben. Zudem stehen hier und da auch LKW still, weil sie nicht mehr weiterkommen. So etwa auf der B178 in Tirol zwischen der Kreuzung nach Scheffau am Wilden Kaiser und Ellmau, wo der ÖAMTC von einem „querstehenden LKW“ und „Schneeglätte in beiden Richtungen“ berichtet.

Hier gilt Schneekettenpflicht

Und auch die ersten Schneekettenpflichten haben nicht allzu lange auf sich warten lassen. Auf insgesamt neun Straßen muss man mittlerweile – zumindest abschnittsweise – die Schneeketten aufziehen. Welche das sind (Stand 12.30 Uhr) erfährst du in der Infobox unten. Die aktuellsten Infos bekommt ihr unter anderem auch auf der ÖAMTC-Website.

Wo in Österreich Schneekettenpflicht gilt: Vorarlberg L198 Lechtal Landesstraße zwischen Alpe Rauz und Lech am Arlberg für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen

L197 und B197 Arlbergstraße zwischen Alpe Rauz und Sankt Christoph für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Tirol B161 Pass Thurn Straße auf Höhe der Kreuzung nach Jochberg Kärnten B90 Nassfeld Straße zwischen Tröpolach und dem Grenzübergang Nassfeld Salzburg L112 Rauriser Landesstraße zwischen Ausfahrt Taxenbach und der L266 für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen

B164 Hochkönigstraße zwischen Kreisverkehr Dienten und Hinterthal für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen

Gerlos Straße zwischen Krimml und der B165

B99 Katschberg Straße zwischen Tweng und der Kreuzung Untertauern Oberösterreich B166 Pass-Gschütt-Straße zwischen Gosau und Rußbach Stand 20. November, 12.30 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 12:39 Uhr aktualisiert