Hochmair-Ex packt aus: Fan-Attacke, verletzte Gefühle & Biografie-Eklat

Jetzt redet sie Klartext: Lisi Brandlmaier, die Ex-Lebensgefährtin von Schauspieler Philipp Hochmair, bricht erstmals ihr Schweigen. Nach sieben Jahren Beziehung zog sie Ende 2024 aus dem gemeinsamen Haus in Oberösterreich aus.

„Die Trennung tut immer noch weh“, verriet Moderatorin Lisi Brandlmeier 5 Minuten am Telefon. Nach sieben Jahren Beziehung, hat sie sich vom Schauspieler Philipp Hochmair (Jedermann) getrennt. Was sie besonders getroffen hat: In Hochmairs kürzlich erschienenen, öffentlichen Biografie Namens „Hochmair wo bist du?“ existiert sie überhaupt nicht. „Sieben Jahre – und am Ende komme ich nicht einmal vor“ klagt sie. Autsch.

Karriere hinten angestellt – fürs Leben im Schatten

Brandlmaier erzählt, wie sie jahrelang für den gefeierten Mimen da war: Fahrten zu Auftritten, Textproben, Renovieren des gemeinsamen Hauses. Gleichzeitig versuchte sie, ihre eigene Karriere als Moderatorin und Journalistin voranzutreiben, welche sie anfangs für die Beziehung hinten anstellte. Jetzt ist damit Schluss und sie konzentriert sich voll und ganz auf sich selbst. Brandlmeier dreht ihr erstes TV-Format „Made in Austria“ – und spürt: „Ich arbeite endlich wieder für mich selbst.“

Fan-Angriff – Anzeige inklusive

Ein Moment prägt sie bis heute: Ein weiblicher Fan soll ihr bei einer Veranstaltung körperlich zugesetzt haben. „Diese Frau reist Philipp zu fast jedem Auftritt nach. Sie hat mich regelrecht körperlich und verbal attackiert -es kam zur Anzeige.“ Brandlmaier beschreibt den Vorfall als extrem belastend. Trotzdem blieb sie jahrelang an Hochmairs Seite.

Biografie „Hochmair wo bist du?“ sorgt für Getuschel

Skurril der Auftritt bei der ORF-„Licht ins Dunkel“-Gala vergangene Woche. Hochmair trug ein Shirt, das Werbung für seine neue Biografie „Hochmair wo bist du?“ macht. Bei der Gala geht es eigentlich in erster Linie um das caritative Spendensammeln und um den guten Zweck. Vor Ort wurde getuschelt, wie Hochmair, in der Öffentlichkeit sein neue Biographie zelebriert, seine damalige Partnerin Lisi Brandlmaier darin mit keinem einzigen Satz erwähnt. Obwohl sie sogar in seinem Haus in Oberösterreich wohnhaft gemeldet war.

©Andreas Tischler Werbung in eigener Sache? Bei der ORF-„Licht ins Dunkel“- Gala trug Hochmair ein Shirt, das Werbung für seine neue Biografie zeigt: „Hochmair wo bist du?“

Image statt Realität?

Während Hochmair öffentlich gern über angebliche Affären schwärmt, verschwieg er laut Brandlmaier das tatsächliche Privatleben mit Haus, Hunden – und ihr. „Ich frage mich, ob seine Biografie überhaupt ein echtes Lebensbild ist oder ein künstlerisches Experiment“, sagt sie. Öffentlichkeitswirksame Inszenierung statt Alltag?

Die 36-Jährige freut sich über große TV-Auftritte

Trotz aller Verletzungen blickt Brandlmaier nach vorne. Sie arbeitet an neuen Projekten, moderiert Events und führt Gespräche über große TV-Auftritte. Sie verriet: „Jetzt ist es Zeit, meine eigene Geschichte zu erzählen und nicht nur seine.“ Heute versucht die 36-Jährige, ein neues Kapitel aufzuschlagen. „Ich bin grundsätzlich sehr optimistisch und habe positive Momente gern in den Vordergrund gestellt“, sagt sie. Der Blick geht nach vorne – auch wenn die gemeinsame Vergangenheit teilweise schmerzhaft geblieben ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 12:23 Uhr aktualisiert