Ein letztes Mal kleben: Vignette in Österreich ab sofort erhältlich

Ein letztes Mal können sich die Österreicher auf eine Klebevignette freuen. Die feuerrote Variante, die ab Dezember für das kommende Jahr gilt, kann ab sofort in den 6.000 Vertriebsstellen der ASFINAG im In- und Ausland und auch bei den Mautstellen, beim ÖAMTC, ARBÖ und ADAC sowie an ausgewählten Tankstellen und Trafiken gekauft werden. Die Klebevignette für kommendes Jahr ist übrigens die letzte ihrer Art. Wie bereits berichtet, wird es ab 2027 nur noch die digitale Variante geben. Diese ist übrigens bereits seit 4. November im ASFINAG Mautshop und über die kostenlose ASFINAG App verfügbar.

©ASFINAG So sieht die Klebevignette für das kommende Jahr in Österreich aus.

Vignettengültigkeit: Wichtig zu wissen

Wichtig ist auch, wie die ASFINAG nun berichtet, dass die „alte“ (Klebe-)Vignette in Seegrün noch bis 31. Jänner 2026 gültig ist. Mit 1. Februar 2026 muss man die neue kleben haben – oder eben alternativ über die digitale Variante verfügen. „Es ist das letzte Mal, dass es die Klebevignette geben wird. Ab dem Vignettenjahr 2027 ist nur noch die Digitale Vignette erhältlich“, bestätigt auch ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder.

Ab 1. Februar 2027 gibt es in Österreich keine Klebevignetten mehr

Wichtig zu wissen ist ebenfalls, dass es die Klebevignette in Feuerrot für das kommende Jahr zwar schon zu kaufen gibt, sie aber eben erst ab 1. Dezember 2025 gültig ist. Dasselbe gilt auch für die Digitale Vignette für kommendes Jahr. Gültig sind beide Varianten dann maximal 14 Monate lang – also bis maximal 31. Jänner 2027. Heißt auch: Ab 1. Februar 2027 gibt es keine Klebevignetten mehr in Österreich. Die ASFINAG verspricht, dass es ab dann auch für alle Kunden möglich sein wird, die digitale Variante „analog“ zu bekommen – also bei einer Trafik, Mautstelle, Tankstelle, beim ÖAMTC, ARBÖ oder bei einer Vertriebsstelle. Alles zur digitalen Variante – inklusive wichtiger Fristen und Co. – könnt ihr hier nachlesen: Digitale Vignette: Hier bekommst du sie ab heute.