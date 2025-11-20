Erster Wintereinbruch: ASFINAG richtet sich mit Appell an Österreicher

Zum ersten Mal in diesem zweiten Halbjahr wird es in weiten Teilen Österreichs recht weit herunterschneien. Die ASFINAG wendet sich nun mit einem Appell an alle Autofahrer und Verkehrsteilnehmer hierzulande.

Die ersten großflächigeren Schneefälle, die auch teils in tiefste Lagen vordringen, werden die kommenden Tage ab dem heutigen Donnerstag, 20. November 2025, bringen. Was uns bis etwa Freitagabend erwartet und wo wie viel Schnee fallen könnte, erfahrt ihr übrigens hier: Schnee in Österreich: Karte zeigt jetzt, was auf uns zukommt. „Schuld“ am ersten größeren Wintereinbruch des Jahres ist übrigens eine Kaltfront, die aus Westen in Vorarlberg, Kärnten, Salzburg und Tirol etwa bereits unbeständiges Wetter bringt – und damit einhergehend auch erste Schneekettenpflichten. Das wichtigste dazu könnt ihr hier nachlesen: „Schneeglätte“: Wo du in Österreich jetzt die Schneeketten brauchst.

„Verkehrssicherheit ist Teamwork“

Die ASFINAG sieht sich in einer Aussendung auf diesen ersten Wintereinbruch jedenfalls vorbereitet und ist in allen betroffenen Regionen mit zusätzlichem Personal im Einsatz. „Verkehrssicherheit ist aber Teamwork“, so die ASFINAG, die gleichzeitig an alle Autofahrer und Fahrzeugbesitzer, die sich in den kommenden Tagen auf den Weg machen, einen Appell richtet. In diesem bittet man sie, ausschließlich mit Winterausrüstung unterwegs zu sein – immerhin gilt seit Anfang November sowieso eine situative Winterreifenpflicht -, das Tempo an die Wetterbedingungen anzupassen und den Abstand zum vorderen Fahrzeug zu vergrößern.

ASFINAG bittet um bessere Sichtbarkeit der Fahrzeuge

Und: Auch bessere Sichtbarkeit ist ein wesentlicher Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit. Vor allem in den kalten Monaten sorgen schlechte Witterungsverhältnisse mitunter dafür, dass Fahrzeuge „plötzlich“ auftauchen würden, weil sie teils gar nicht oder auch falsch beleuchtet seien, so die ASFINAG weiter. Der häufigste Fehler: Nur das Tagfahrlicht ist aktiviert. In diesem Fall sei das Auto hinten nämlich „stockfinster“. Eine sympathische Erinnerung finden Autofahrer auf den Autobahnen und den Über-Kopf-Anzeigen. Dort schreibt die ASFINAG etwa „ohne Licht sehen wir dich nicht“ oder „möge das Licht mit dir sein“.