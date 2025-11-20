Je 34.000 Euro gewonnen: Glück meinte es mit sechs Österreichern gut

Während niemand den Doppeljackpot mit den Zahlen 4, 14, 34, 39 und 44 geknackt hat, durfte sich ein Kärntner über etwas mehr als 105.000 Euro freuen. Auf seinem Lotto-Normalschein war es der dritte von sechs abgegebenen Tipps, der ihm den Solo-Fünfer mit Zusatzzahl einbrachte.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 19. November 2025, gezogen: Lotto : 4, 14, 34, 39, 41, 44; Zusatzzahl: 9

: 4, 14, 34, 39, 41, 44; Zusatzzahl: 9 LottoPlus : 6, 26, 29, 32, 36, 39

: 6, 26, 29, 32, 36, 39 Joker: 1, 8, 0, 1, 8, 7

Gleich sechs Joker-Gewinner

Keinen Sechser gab es bei der Lotto-Ziehung auch bei LottoPlus, womit sich die 44 LottoPlus Fünfer jeweils über knapp 6.300 Euro freuen konnten. Umso gewinnreicher ist dafür die Joker-Ziehung ausgefallen. Nicht weniger als sechs Österreicher hatten sowohl die richtigen Zahlen als auch das „Ja“ zum Joker am Schein. Zwei der Gewinne zu je mehr als 34.000 Euro gehen nach Wien, je ein Gewinn wurde in Kärnten, Niederösterreich, via win2day sowie mit einem Lotto-Anteilsschein erzielt, berichten die „Österreichischen Lotterien„.