Tankstelle überfallen: Mitarbeiterin war stundenlang gefesselt

Im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) wurde in der Nacht auf Donnerstag, 20. November 2025, eine Tankstelle überfallen. Die Mitarbeiterin wurde gefesselt - und wurde scheinbar erst nach mehreren Stunden gefunden.

In der Nacht auf Donnerstag hätten zwei Unbekannt die Tankstelle in Ehrwald betreten, während eine Angestellte anwesend war, berichtet nun die „Kronen Zeitung“. Die Täter nahmen sich Bargeld und flohen dann in eine unbekannte Richtung. Die Angestellte ist davor aber noch von den Männern gefesselt worden – und scheinbar dort mehrere Stunden lang so gelegen. Erst in den Morgenstunden wurde sie gefunden. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.