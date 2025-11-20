Familienvater (35) stürzte, starb Tage später im Krankenhaus

Der 35-Jährige war in der Nacht auf den 9. November in Oepping im Oberen Mühlviertel beim Wechsel von einem Gasthaus zu einer Disco von einer rund drei Meter hohen Mauer gestürzt. Seine Freunde bemerkten erst nach einigen Minuten, dass er fehlte, und fanden ihn schließlich schwer verletzt am Fuß der Mauer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch betreut. Nun wurde bekannt, dass er seinen schweren Verletzungen erlag. Dies bestätigt die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten.