/ ©Pexels
Häftling ergreift die Flucht aus Krankenhaus
Aus einem Krankenhaus in Wiener Neustadt ist am 16. November ein Häftling geflohen. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.
Obwohl er von zwei Beamten der Justizwache bewacht wurde, gelang es einem Häftling bei einem Krankenhausaufenthalt in Wiener Neustadt zu fliehen. Er befand sich wegen Betrugsdelikten in U-Haft. „Die Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug hat umgehend eine Prüfung des Falles veranlasst“, so das Justizministerium gegenüber noe.ORF.at. Warum sich der Mann im Krankenhaus befand, und wie er entkommen konnte, wurde nicht bekannt gegeben.
