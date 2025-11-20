Ab 24. November: Warum beim Kapuzinerberg der Hubschrauber fliegt

Von 24. bis 28. November 2025 wird - sollte das Wetter passen - rund um den Kapuzinerberg ein Hubschrauber unterwegs sein. Warum das so ist und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier bei uns.

Die Stadt Salzburg führt gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung voraussichtlich in der kommenden Woche wichtige Sicherungsarbeiten am Kapuzinerberg durch. So soll die Verkehrssicherheit gewährleistet und neue Steinschlagschutz-Netze errichtet werden. Dafür werden abgestorbene Bäume sowie solche, die Menschen gefährden könnten, im Bereich der Nordseite gefällt und per Hubschrauber ausgeflogen, heißt es seitens der Stadt in einer Aussendung.

Doblerweg vom ZIB bis zum Franziskischlössl komplett gesperrt

Die Baumberungen sollen dabei von Montag, 24., bis Freitag, 28. November 2025, stattfinden. Da man bei den Flügen aber nichts riskieren will, sind diese freilich nur bei stabilen Wetterbedingungen möglich. Daher hat man auch schon für Ersatztermine gesorgt. Werden die Baumbergungen in der kommenden Woche nicht möglich sein, finden sie von Montag, 1., bis Freitag, 5. Dezember 2025, statt. In jedem Fall fix ist, dass für die Dauer der Hubschrauberflüge der Doblerweg vom ZIB bis zum Franziskischlössl komplett gesperrt wird.