Eine Suchaktion läuft im Raum Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich
Kirchdorf an der Krems/OÖ
20/11/2025
52-Jähriger vermisst

Suchaktion in Oberösterreich: Wanderer (52) kehrte nicht Heim

Seit Mittwoch läuft im Raum Inzersdorf im Kremstal, Pettenbach und Steinbach am Ziehberg in Oberösterreich eine umfassende Suche nach einem 52-jährigen Wanderer, der nicht zurückgekehrt ist.

Rund um den Eiskogel und den Pernecker Kogel (Bezirk Kirchdorf an der Krems) sind seit Mittwoch Polizeistreifen unterwegs, um Hinweise zum Verbleib des Vermissten zu finden. Seit Donnerstagmorgen unterstützen auch die Bergrettung und Feuerwehrteams die Aktion, unter anderem mit einer Drohne. Der Schneefall allerdings gestaltete die Suche am Vormittag zusätzlich schwierig. Sowohl Bergretter als auch mehrere Feuerwehr-Suchgruppen sind weiterhin im Gelände unterwegs. „Bisher gibt es keine neuen Erkenntnisse“, heißt es von der Polizei auf Nachfrage von 5 Minuten am frühen Donnerstagnachmittag.

