Suchaktion in Oberösterreich: Wanderer (52) kehrte nicht Heim

Rund um den Eiskogel und den Pernecker Kogel (Bezirk Kirchdorf an der Krems) sind seit Mittwoch Polizeistreifen unterwegs, um Hinweise zum Verbleib des Vermissten zu finden. Seit Donnerstagmorgen unterstützen auch die Bergrettung und Feuerwehrteams die Aktion, unter anderem mit einer Drohne. Der Schneefall allerdings gestaltete die Suche am Vormittag zusätzlich schwierig. Sowohl Bergretter als auch mehrere Feuerwehr-Suchgruppen sind weiterhin im Gelände unterwegs. „Bisher gibt es keine neuen Erkenntnisse“, heißt es von der Polizei auf Nachfrage von 5 Minuten am frühen Donnerstagnachmittag.