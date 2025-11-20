Skip to content
/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Mader, Ringler
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Einsatzkräfte der Rettung im Einsatz
Neben mehreren Polizeistreifen waren die Rettung, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehren von Reith i.A. und Münster im Einsatz.
Münster/Tirol
20/11/2025
Winterliche Fahrbahn

Frontal-Crash zwischen LKW und Auto forderte zwei Verletzte

Ein Frontalcrash auf winterlicher Straße hat am Donnerstagmorgen in Münster zwei Verletzte gefordert. Ein Pkw geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Lkw zusammen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)

Am Donnerstagvormittag, 20. November, lenkte ein 62-jähriger Österreicher sein Auto auf der Tiroler Straße von Kramsach kommend in Richtung Schwaz. Zur selben Zeit lenkte ein 27-jähriger Österreicher einen Lkw auf derselben Straße in entgegengesetzte Richtung. Im Gemeindegebiet von Münster (Tirol) kam der 62-Jährige aus derzeit unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw des 27-Jährigen.

Winterliche Fahrbahn: Unfall forderte zwei Verletzte –

Zum Unfallszeitpunkt bestanden winterliche Fahrbahnverhältnisse. Beide Fahrzeuge kamen neben der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Fahrzeuglenker erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurden am Unfallort vom Notarzt versorgt. Anschließend wurden die Verletzten mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Neben mehreren Polizeistreifen waren die Rettung, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehren von Reith i.A. und Münster im Einsatz.

