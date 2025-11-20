ÖBB modernisieren gesamte Railjet-Flotte: Das ist neu

Die ÖBB starten ihre größte Modernisierung im Fernverkehr: Der erste komplett upgegradete Railjet wurde präsentiert – mit neuem Design, besserem Komfort und Debütfahrt durch den Koralmtunnel.

Die ÖBB haben den ersten modernisierten Railjet vorgestellt – und damit das größte Upgrade der bekannten Fernverkehrsflotte seit über 15 Jahren eingeläutet. Insgesamt sollen alle 60 bestehenden Railjets bis 2031 erneuert werden. Ziel: mehr Komfort, moderne Technik und ein einheitlicher Qualitätsstandard mit der neuesten Railjet-Generation.

Erste Fahrt durch den Koralmtunnel

Sein öffentliches Debüt feiert der modernisierte Zug am 12. Dezember zur Eröffnung der Koralmbahn. Passend dazu trägt die Garnitur den Namen „Koralmjet“. Ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember wird sie auf der Direktstrecke Wien–Lienz unterwegs sein – ein Komfortgewinn für viele Pendler und Urlaubende.

Neue Sitze, mehr Platz, modernes Design

Die umfassend modernisierte Innenausstattung fällt sofort ins Auge: neue Sitze in der 1. und 2. Klasse, erneuerte Business Class, größere Klapptische, zusätzliche Haltegriffe und moderne Holzoptik. Auch die Rückenlehnen wurden überarbeitet und bieten nun mehr Privatsphäre. Dazu kommen neue Bodenbeläge und optimierte Abstellplätze für Kinderwägen.

Technik-Upgrade für bessere Reiseinfos

Neben dem neuen Look wird auch technisch nachgerüstet. Ein verbessertes Fahrgastinfo-System sorgt für übersichtlichere Anzeigen und schnellere Updates. Die ÖBB betonen, dass das Upgrade eine nachhaltige Alternative zu kompletten Neubauten sei – günstiger, ressourcenschonender und schneller umsetzbar.

Milliardeninvestition in Österreichs Bahn-Zukunft

Bis 2030 investieren die ÖBB laut Verkehrsminister Peter Hanke 19,7 Milliarden Euro in den Ausbau des Bahnnetzes und 6,1 Milliarden Euro in die Fahrzeugflotte. Das Railjet-Upgrade sei ein weiterer Schritt zu mehr Qualität und Klimafreundlichkeit im österreichischen Verkehrssystem.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 15:11 Uhr aktualisiert