/ ©Pexels / Cup of Couple
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Mann, der am Laptop sitzt und ein Smartphone in der Hand hält.
Der 52-Jährigen entstand ein Schaden von mehr als 70.000 Euro.
Salzburg
20/11/2025
Internetbetrug

Betrüger gaben Frau täglich Anweisungen – jetzt sind 70.000 Euro weg

Eine Salzburgerin ist Online-Betrügern zum Opfer gefallen: Über Monate hinweg wurde die 52-Jährige von falschen Finanzberatern in eine Falle gelockt. Am Ende verlor sie mehr als 70.000 Euro.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

Eine 52-jährige Salzburgerin wurde von Internetbetrügern über einen längeren Zeitraum hinweg zu 16 Überweisungen in Höhe von insgesamt mehr als 70.000 Euro auf unterschiedliche Konten verleitet. Im September 2025 stieß eine 52-jährige Salzburgerin im Internet auf die Werbeanzeige eines angeblichen Vermögensberaters. Sie besuchte daraufhin die Webseite des Anbieters. Nach Kontakt mit einem scheinbaren Berater erstellte ihr dieser ein Konto auf der Webseite, auf dem sie ihren stetig wachsenden Kontostand einsehen konnte.

Salzburgerin verlor 70.000 Euro

Nach der Registrierung auf der Webseite wurde das Opfer zusätzlich Teil einer Chatgruppe. Dort erhielt sie die tägliche Anweisung, auf der besagten Webseite Aktienpakete zu erwerben und diese am nächsten Tag wieder gewinnbringend zu verkaufen. Die Salzburgerin tätigte auf diese Aufforderungen hin 16 Überweisungen. Der 52-Jährigen entstand ein Schaden von mehr als 70.000 Euro.

