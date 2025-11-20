Sechs Richtige: Mit diesen „Tricks“ tippt Wiener (33) sich zum Millionär

Beim ADMIRAL Bundesliga SIXPACK wurde erstmals der Jackpot geknackt. Ein 33-jähriger Wiener sicherte sich mit sechs richtigen Tipps 1.000.000 Euro - so ging er dabei vor.

"Bisher wissen nur ein paar Freunde von meinem Gewinn, meine Familie werde ich unter dem Weihnachtsbaum damit überraschen", so der glückliche Gewinner.

"Bisher wissen nur ein paar Freunde von meinem Gewinn, meine Familie werde ich unter dem Weihnachtsbaum damit überraschen", so der glückliche Gewinner.

Mehr als 1,2 Millionen abgegebene Tipps hat es gebraucht, doch in der Vorwoche war es so weit: Beim ADMIRAL Bundesliga SIXPACK, einem Fußball-Tippspiel, wurde erstmals der Jackpot geknackt. Ein 33-jähriger Wiener gewann mit sechs richtigen Tipps 1.000.000 Euro. Seit Juli 2021 haben alle Fußballbegeisterten die Möglichkeit, kostenlos beim ADMIRAL Bundesliga SIXPACK zu tippen. Jede Woche hat man die Chance, mit exakten Ergebnistipps (z.B. 1:1, 2:3 etc.) auf die sechs Spiele der aktuellen ADMIRAL Bundesliga Runde, attraktive Preise wie zum Beispiel Wettguthaben, VIP-Tickets, Matchbälle oder Trikots zu gewinnen. Bei sechs richtigen Tipps warten sogar 1.000.000 Euro – so geschehen am letzten Bundesliga-Wochenende.

So half Wiener den Millionen-Erfolg auf die Sprünge

Nach insgesamt 125 gespielten Bundesliga-Runden wurde der Millionen-Jackpot nun erstmals geknackt. Der Teilnehmer ZippZilla (Anm.: sein Username beim Tippspiel), ein 33-jähriger Rapid-Fan aus Wien, platzierte in der 13. Runde der aktuellen Saison sechs richtige Tipps und ist damit der erste Millionär beim ADMIRAL Bundesliga SIXPACK. Für die Tippabgabe analysierte ZippZilla zahlreiche Statistiken und nutzte detaillierte Daten, wie er erzählt.

„Natürlich war auch ein bisschen Glück dabei, aber…“

SIXPACK-Millionär „ZippZilla“ erklärt, wie er sich den Millionen-Gewinn gesichert hat: „In der Schlussphase der Partie zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg war jeder Angriff eine nervliche Achterbahnfahrt für mich. Beim Abpfiff habe ich es gar nicht wirklich realisieren können und mich einfach nur still gefreut. Natürlich war durch die vielen späten Tore vor allem am Samstag (Anm.: 2:1 in der 97. Minute bei Ried vs. Blau Weiß Linz, 2:1 in der 91. Minute bei Austria vs. GAK) auch ein bisschen Glück dabei. Dem habe ich aber bei der Tippabgabe durch genaue Analysen zahlreicher Statistiken und detaillierte Datenchecks, wie etwa des Expected-Goals-Werts oder der Heim- und Auswärtsleistungen der jeweiligen Mannschaften während des bisherigen Saisonverlaufs, auf die Sprünge geholfen. Bei den beiden Last-Minute-Torschützen werde ich mich aber auf alle Fälle mit einem Jahresvorrat Bier revanchieren. Bisher wissen nur ein paar Freunde von meinem Gewinn, meine Familie werde ich unter dem Weihnachtsbaum damit überraschen.“

Was würdest du mit einem Lottogewinn machen? Ein Haus kaufen Weltreise Ein Auto kaufen Shoppen Investieren Sparen Spenden Alles auf einmal ausgeben Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Jürgen Irsigler, Geschäftsführer ADMIRAL Sportwetten GmbH sagt dazu: „Im Namen von ADMIRAL Sportwetten gratuliere ich dem glücklichen Gewinner sehr herzlich! Die Herangehensweise des Gewinners, der sich bei seinen Tipp-Abgaben sehr viel und intensiv mit Statistiken, vorhandenen Match-Daten und aktuellen sportlichen Fakten beschäftigt hat, ist ein sehr deutlicher Beweis für die Faszination von Sportwetten. Natürlich gehört auch bei so einer speziellen und erfolgreichen Kombinations-Ergebniswette, wie beim ADMIRAL Bundesliga SIXPACK, eine Portion Glück dazu. Aber es unterstreicht andererseits auch sehr deutlich, dass die Sportwette ein Geschicklichkeitsspiel und kein Glücksspiel ist.“