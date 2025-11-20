So reagierst du auf gefälschte Zahlungsaufforderungen

1. Ruhe bewahren und prüfen

Nicht jede Mahnung ist berechtigt. Vergleichen Sie die Angaben im Schreiben mit der

ursprünglichen Rechnung oder Bestellung. Stimmen Gläubiger, Betrag und Leistung? Bei

Unklarheiten direkt nachfragen.

2. Absender genau kontrollieren

Ein seriöses Inkassoschreiben enthält vollständige Kontaktdaten. Prüfen Sie Firmenname,

Telefonnummer, E-Mail-Domain und Bankverbindung. Seien Sie vorsichtig bei Links in

E-Mails.

3. Nicht ignorieren, sondern reagieren

Wer Mahnungen liegen lässt, riskiert Zusatzkosten oder ein gerichtliches Verfahren.

Kontaktieren Sie das Inkassounternehmen frühzeitig – telefonisch oder per E-Mail – und

schildern Sie Ihre Situation.

4. Lösungen suchen

Moderne Inkassounternehmen bieten digitale Portale, faire Ratenzahlungen und

Stundungen an. Wer offen kommuniziert, findet schneller eine tragbare Lösung und spart

Zeit, Nerven und Geld.

5. Hilfe annehmen

Bei finanziellen Problemen unterstützen staatlich anerkannte Beratungsstellen für

Schuldner kostenlos und vertraulich. Auch seriöse Inkassoinstitute beraten fair und

lösungsorientiert.