Klein-LKW-Lenker (56) stirbt bei tragischem Unfall

Am 20. November 2025, gegen 10.20 Uhr, lenkte ein 56-jähriger Österreicher einen Klein-Lkw auf der Tiroler Straße von Oberpettnau kommend in Richtung Telfs. Im Gemeindegebiet von Telfs (Tirol) kam der Lenker aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf dem dortigen Schotterparkplatz gegen das Heck eines abgestellten Lkw-Anhängers.

56-Jähriger tödlich verletzt

Der Lenker wurde von der FF Telfs aus dem Fahrzeug geborgen, jedoch konnte nur mehr der Tod des 56-Jährigen festgestellt werden.