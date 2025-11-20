Hamas-Waffenlager in Wien von Geheimdienst ausgehebelt

Bei einer internationalen Operation mehrerer Geheimdienste wurden mehrere Waffenlager des Terrornetzwerkes Hamas entdeckt. Eines davon befindet sich in Wien. Die Waffen sollten bei Anschlägen zum Einsatz kommen.

Mehrere Pistolen wurden in dem Lagerraum gefunden und sichergestellt.

Bereits Anfang Oktober wurde ein Anschlag in Deutschland erfolgreich verhindert. Daraufhin wurden Staatschutzorganisationen in ganz Europa aktiv, es wurden mehrere Waffenverstecke und größere Anschlagspläne vermutet. Sie sollten Recht behalten.

Große Anzahl an Waffen und Sprengstoff

Nun entdeckte die österreichische Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in Wien ein großes Waffenversteck in einem gemieteten Lagerraum. Ein Koffer mit insgesamt fünf Pistolen und über 100 Schuss Munition wurde sichergestellt, ebenso wurden auch präparierte Sprengsätze gefunden.

Sohn von Politiker soll Anschläge koordiert haben

Der Sohn des Hamas-Politikers Naim Bassad soll für die großflächigen Anschlagspläne in Europa verantwortlich sein. Laut dem israelischen Geheimdienst Mossad soll dies im Auftrag seines Vaters geschehen sein. Bislang wurde noch kein Anschlag erfolgreich verübt, allerdings soll der Terror-Ring sich schon jahrelang darum bemüht haben.

Immer mehr Festnahmen

Sicherheitskräfte gehen europaweit rigoros gegen den Terror vor. Anfang November wurde ein weiterer 39-jähriger Tatverdächtiger in London festgesetzt. Vergangene Woche wurden zwei schwedische Jugendliche, die im Auftrag von Hamas-Partnern handelten, vor Gericht gestellt.