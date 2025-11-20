Fahndung: Wenn du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei

Das Landeskriminalamt Tirol bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung einer Serie von Geldbörsendiebstählen in mehreren Bundesländern. Ein bisher unbekannter Täter soll in zahlreichen Geschäften zugeschlagen haben.

Das Landeskriminalamt Tirol ermittelt aktuell gegen zwei Täter wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, wobei die Identität eines Täters bis dato noch nicht ermittelt werden konnte. Die Täter sind verdächtig in der Zeit von 2. Oktober 2025 bis 15. Oktober 2025 zumindest 15 Geldbörsendiebstähle in diversen Lebensmittelmärkten in Tirol, Kärnten, Steiermark und Oberösterreich verübt zu haben. Der unbekannte Täter entwendete dabei die Geldbörsen in einem unbeobachteten Moment aus den im Einkaufswagen abgelegten Handtaschen der Opfer, so die Vorwürfe. In zumindest drei Fällen führte der unbekannte Täter im Anschluss mit den in der Geldtasche enthaltenen Bankomatkarten Geldbehebungen an Bankomaten durch bzw. kam es zumindest zum Versuch.

Tatorte im Überblick Bis dato konnten der Täterschaft laut Polizei folgende Tatorte zugeordnet werden: 02.10.2025 6500 Landeck

06.10.2025 6410 Telfs

10.10.2025 8786 Rottenmann – 4580 Windischgarsten

13.10.2025 6170 Zirl – 6410 Telfs

14.10.2025 6300 Wörgl – 6363 Westendorf – 9900 Lienz

15.10.2025 9020 Klagenfurt – 9100 Völkermarkt – 9400 Ritzing

Polizei bittet um Hinweise

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete nun die Veröffentlichung der Lichtbilder des Tatverdächtigen an. Das Landeskriminalamt Tirol wendet sich dabei vor allem mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: „Können sich Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von Beherbergungsbetrieben an den auf den Fotos ersichtlichen Mann erinnern oder Angaben zur Identität machen? Wer kann Informationen zu dem Mann geben?“ Hinweise sind an das Landeskriminalamt der Landespolizeidirektion Tirol in Innsbruck (Tel. 059133/70-3333) zu richten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 18:17 Uhr aktualisiert