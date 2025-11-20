Brutaler Überfall auf Tankstelle: Polizei gibt neue Details bekannt

In der Nacht vom 19. auf den 20. November 2025 überfielen unbekannte Täter eine Tankstelle in Ehrwald (Tirol). Zunächst war von zwei Tätern die Rede, laut jetzigen Ermittlungsstand sei aber nur von einem Täter auszugehen, wie die Polizei am Abend mitteilt. Dieser soll die zu diesem Zeitpunkt anwesende Angestellte gefesselt und Bargeld entwendet haben. 5 Minuten berichtete bereits: Tankstelle überfallen: Mitarbeiterin war stundenlang gefesselt. Das Opfer konnte erst in den Morgenstunden aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Tirol sind derzeit in Gange.

Tankstellen-Überfall: Polizei gibt neue Details bekannt

Am 19. November, gegen 23.30 Uhr wollte die Angestellte die Tankstelle über den Hinterausgang (samt Tageslosung) verlassen. Beim Hinterausgang wurde sie von einem bis dato unbekannten und vermummten Täter wieder in das Innere des Lagers gedrängt. Dort wurde die Angestellte mit Kabelbindern an den Händen und mit einer Schnur an den Beinen gefesselt bzw. wurde ihr der Mund mit einem Klebeband zugeklebt. In weiterer Folge wurde ihr die schwarze Stofftasche mit der Tageslosung abgenommen und sie wurde in einen Lagerraum gesperrt. Der Täter verließ danach die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Gegen 5 Uhr konnte das Opfer schlussendlich im Lagerraum der Tankstelle aufgefunden und der medizinischen Betreuung zugeführt werden. Das Opfer erlitt durch die Tat leichte Verletzungen.