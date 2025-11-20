Brand bei Weltklimakonferenz: Gelände wurde evakuiert

Bei der Klimakonferenz in Belém kam es am Donnerstag zu einem Schreckmoment: Ein Feuer brach auf dem Gelände aus, der Bereich wurde evakuiert. Auch die österreichische Abgeordnete Lena Schilling befand sich unter den Teilnehmern.

Auf der Weltklimakonferenz (COP30) in Belem (Brasilien) kam es am Donnerstag zu einem Brand.

Heute, 20. November, fand in Belém (Brasilien) die Weltklimakonferenz (COP30) statt. Dabei kam es zu einem besorgniserregenden Zwischenfall. Aufgrund eines Feuers musste das Veranstaltungsgelände evakuiert werden. Große Flammen im Eingangsbereich waren laut Medienberichten zu erkennen.

Ursache noch unklar

Unter den Teilnehmern befand sich auch die österreichische Abgeordnete Lena Schilling (Grüne). Gegenüber der Kronenzeitung informierte sie, dass es ihr gut gehe. „Ich hoffe allen anderen auch“, sagt die junge Politikerin. Laut ersten Informationen soll es bei dem Vorfall keine Verletzten gegeben haben. Der Brand konnte relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden. Umfassende Sicherheitsprüfungen sollen bereits stattgefunden haben, die genaue Ursache für das Feuer ist jedoch noch unklar. Ermittlungen laufen weiterhin.

