Symbolfoto von 5min.at: Polizeihubschrauber bei Tag im Einsatz.
Der vermisste Wanderer (52) wurde am Donnerstag von der Bergrettung an einem Wanderweg am Eiskogel gefunden
Kirchdorf/OÖ
20/11/2025
Donnerstagnachmittag

Suchaktion nimmt glücklichen Ausgang: Wanderer (52) gefunden

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich kam am Mittwoch von einer Wanderung nicht mehr Heim. Eine großangelegte Suchaktion startete. Nun gibt es ein Aufatmen: Der 52-Jährige wurde gefunden.

Seit Mittwoch läuft im Raum Inzersdorf im Kremstal, Pettenbach und Steinbach am Ziehberg in Oberösterreich eine umfassende Suche nach einem 52-jährigen Wanderer, der nicht zurückgekehrt ist. 5 Minuten berichtete: Suchaktion in Oberösterreich: Wanderer (52) kehrte nicht Heim.

Abgängiger wurde am Donnerstagnachmittag gefunden

Der 52-Jährige hatte sich am 19. November 2025 gegen 6 Uhr zu Fuß von seiner Wohnadresse in unbekannte Richtung aufgemacht. Nachdem er am Abend noch immer nicht zurück war, riefen seine Verwandten den Notruf. Bei der groß angelegten Suchaktion mit Polizei, Alpinpolizei, Polizeidiensthunden, Bergrettung samt Mantrailer Hunden und Feuerwehr mit Drohnen konnte er dann schließlich gegen 16.20 Uhr von der Bergrettung an einem Wanderweg am Eiskogel gefunden werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

