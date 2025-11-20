Wetter: Winterliche Verhältnisse in Österreich

Wolken dominieren am 21. November im ganzen Land. Schnee ist auch bis in die Täler zu erwarten. Das Thermometer könnte in der Früh bis zu -7 Grad anzeigen.

Der Winter in Österreich ist wohl gekommen, um zu bleiben. Auch am Freitag sorgt der Tiefdruckeinfluss für trübe Verhältnisse. Laut GeoSphere Austria überwiegen dichte Wolken, aber die Sonne blinzelt zwischendrin auch mal durch. Es schneit es wieder leicht, zunächst nur im Westen und Südwesten, aber der Schnee breitet sich im Tagesverlauf weiter nach Osten aus, es kann auch unter 500 Metern Seehöhe weiß werden. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten des Landes aber auch etwas kräftiger von Nordwest her. Die Frühtemperaturen betragen eisige minus sieben bis plus drei Grad, Höchstwerte liegen bei bei minus 1 bis plus vier.

So sieht das Wetter in Bergen aus

Auf den Bergen herrscht am 21. November den ganzen Tag lang dichter Nebel, die Sicht ist stark eingeschränkt. Schnee ist auch möglich, speziell am Vormittag. Am Nachmittag schneit es nur noch in den westlichen Gebirgszügen. Es weht mäßiger bis teilweise lebhafter Nordwind. Die Temperaturen schwanken zu Mittag zwischen minus zwölf und minus 6 Grad.