Chance auf Leben geschenkt: Julian erzählt von „besonderer Erfahrung“

Schon 2020 hat sich der nun 25-Jährige Julian aus Alberschwende (Vorarlberg) ein Typisierungsset nach Hause bestellt. Nun war es so weit: Er schenkte durch eine Stammzellspende einem Mann aus Nordamerika Hoffnung auf Leben.

„Fünf Jahre später wurde er zum Lebensretter“, schreibt nun auch der Verein „Geben für Leben“ auf Facebook. „Er“, das ist der 25-jährige Julian aus Alberschwende (Bezirk Bregenz, Vorarlberg), der nun erzählt: „2020 habe ich mich ganz unkompliziert online über Geben für Leben typisieren lassen – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung, wie sich später zeigte. Im Juni 2025 durfte ich in Ulm (Anmerkung: Deutschland) Stammzellen spenden.“

„Auch nach der Spende war jederzeit jemand erreichbar“

Bei der Spende und allem drumherum habe er sich immer top beraten gefühlt. „Auch nach der Spende war jederzeit jemand erreichbar – sowohl das Team in Ulm als auch die sympathischen Damen von Geben für Leben. Immer freundlich, hilfsbereit und einfach da, wenn man sie brauchte“, erinnert er sich. Nach der Spende sei seine Milz zwar „etwas beleidigt“ gewesen, weshalb er auf ärztlichen Rat auch zwei Wochen Sportpause eingelegt hatte. Dennoch freut er sich, ein Leben in Nordamerika mit seiner Spende gerettet zu haben und meint: „Alles in allem: eine besondere Erfahrung.“

Wie auch du ein Leben retten kannst

Auch du willst dich typisieren lassen und wie Julian vielleicht ein Leben retten können? Das geht, wenn du zwischen 16 und 45 Jahre alt und gesund bist, theoretisch auch ganz einfach von zu Hause aus. Alternativ kann man aber auch zu einer Typisierungsaktion gehen – diese finden regelmäßig in unterschiedlichsten Teilen Österreichs statt. Du kannst dich hier auf der Homepage von „Geben für Leben“ darüber informieren.