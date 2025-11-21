Weihnachtsgeld steht an: Wer es bekommt, wann und wie hoch es ist

Zwei Mal im Jahr bekommen die meisten Menschen in Österreich eine Sonderzahlung - auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld genannt. Letztere steht nun an, was du alles dazu wissen musst.

Dass das Weihnachtsgeld vor der Tür steht, hat auch die Arbeiterkammer (AK) zu „spüren“ bekommen, wie man nun auf Facebook berichtet. Aufgrund der zeitlichen Nähe wohl etwas häufiger als sonst, wurde man nämlich gefragt, ob das Weihnachtsgeld auch dann zusteht, wenn man noch kein ganzes Jahr im Betrieb beschäftigt ist. Klare Antwort der Experten: „Ja.“ Allerdings: „Die Höhe hängt davon ab, wann du dort begonnen hast. Wenn du zum Beispiel seit sechs Monaten im Unternehmen bist, musst du das halbe Weihnachtsgeld bekommen.“ Genaue Details zum Anspruch, zur Höhe und zur Fälligkeit sind im Arbeits- und Kollektivvertrag geregelt.

Wann man kein Weihnachts- oder Urlaubsgeld bekommt

Gibt es keinen Kollektivvertrag und sind auch im Arbeitsvertrag keine Sonderzahlungen vereinbart, bekommt man weder Weihnachts- noch Urlaubsgeld, heißt es seitens der AK. Einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt es im Rahmen von privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen nämlich nicht. Zudem ist in den Kollektivverträgen für Arbeiter etwa häufig geregelt, dass sie nach gerechtfertiger Entlassung oder unberechtigtem, vorzeitigen Austritt kein Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld bekommen. Manche Kollektivverträge sehen auch eine anteilige Rückverrechnung vor, sollte die gesamte Sonderzahlung bereits ausbezahlt und das Dienstverhältnis durch Arbeitgeberkündigung beendet werden. Aber: „Angestellte haben bei jeder Lösungsart zumindest Anspruch auf das aliquote Weihnachtsgeld.“ Kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld bekommt man auch für Zeiten von Karenzurlaub, Präsenz- oder Zivildienst.

Wie hoch ist das Weihnachts- und Urlaubsgeld?

Wie hoch die Sonderzahlung ausfällt, hängt ebenfalls vom Kollektivvertrag ab. „Meistens beträgt das Urlaubs- oder Weihnachtsgeld ein Monatsgehalt oder ein Monatslohn. Es gibt aber auch Branchen, in denen weniger gezahlt wird“, heißt es laut AK. Auch Überstunden und Prämien, die regelmäßig geleistet werden, werden nicht automatisch bei den Sonderzahlungen beachtet, sondern nur dann, „wenn dies im Kollektivvertrag steht oder vereinbart ist“. Regelmäßige Mehrstunden (Achtung: keine Überstunden) müssen bei Teilzeitbeschäftigten jedoch berücksichtigt werden.

Wann wird Weihnachts- und Urlaubsgeld ausbezahlt?

Wann Weihnachts- und Urlaubsgeld aufs Konto kommt, hängt wieder vom jeweiligen Kollektivvertrag ab. Während die meisten es im November oder Dezember (Weihnachtsgeld) und im Juni oder Juli (Urlaubsgeld) bekommen, gibt es auch andere Lösungen. Manche bekommen die beiden Sonderzahlungen auch auf mehrere Zahlungen im Jahr aufgeteilt ausbezahlt. Beim Urlaubsgeld gibt es oft auch jene Sonderregelung, dass es ausbezahlt werden muss, wenn der Arbeitnehmer mindestens die Hälfte des Urlaubs verbraucht hat. „Es kann daher in diesen Fällen auch bereits im Jänner oder eben erst im Dezember fällig sein“, weiß die AK. Die wichtigsten Fragen werden auch in folgendem Video erklärt.

Auch Pensionisten bekommen Sonderzahlungen

Übrigens bekommen auch Pensionisten hierzulande eine 13. und 14. Sonderzahlung, diese wird aber jeweils schon etwas früher als bei den meisten Angestellten und Arbeitern hierzulande ausbezahlt. Das „Weihnachtsgeld“ ist etwa schon mit der Oktober-Pension gekommen. Alles dazu auch hier: Millionen Pensionisten bekommen Ende Oktober doppelt Geld.

