13-Jähriger seit Tagen vermisst: „Machen uns große Sorgen“

In Rankweil (Vorarlberg) wird seit einigen Tagen nach einem vermissten, 13-jährigen Jungen gesucht. Zuletzt gesehen wurde er Sonntagabend, eine Vermisstenmeldung liegt der Polizei seit Montag vor. Diese bittet um Hinweise.

Ein Posting auf Social Media soll dabei helfen, den 13-jährigen Damian aus Rankweil (Vorarlberg) zu finden. Er wird demnach seit Sonntag, 16. November 2025, 19 Uhr vermisst. Der Jugendliche ist etwa 1,50 Meter groß, schlank, hat braune Haare und war zuletzt mit einer grün-schwarzen Jacke, weißen Converse Sneakers und schwarzen, weiten Jeans unterwegs. Er spricht außerdem Deutsch und Ukrainisch heißt es in dem Suchaufruf weiter. „Wir vermissen ihn alle und machen uns große Sorgen um Damian“, so die Mutter gegenüber 5 Minuten verzweifelt. Und: „Wir möchten, dass er schnell nach Hause zurückkehrt.“

Polizei: „Eingelangten Hinweisen wird derzeit nachgegangen“

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage von 5 Minuten, dass seit Montag eine entsprechende Abgängigkeitsanzeige vorliegen würde: „Seither sind umfangreiche Erhebungen der Exekutive im Gange. Eingelangten Hinweisen wird derzeit nachgegangen.“ Zum aktuellen Aufenthaltsort des Jungen sei allerdings nichts bekannt. „Wir bitten Personen, die ihn sehen oder sonst Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Rankweil (Telefonnummer: 059 133 8158) zu melden“, so die Beamten abschließend.