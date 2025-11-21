Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen in Salzburg

Unter anderem auf der B320 (hier ein Archivbild aus dem Vorjahr) ist es zu einem Unfall bei winterlichen Straßenverhältnissen gekommen.

Gegen Mittag ist ein 55-jähriger Mann aus Nepal mit seinem Sattelzug auf der B320 Ennstalstraße im Gemeindegebiet von Radstadt bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern geraten. Anschließend kam der Sattelzug quer über die Fahrbahn zum Stehen, verletzt wurde niemand. Die Bergungsarbeiten dauerten jedoch dreieinhalb Stunden, auch ein Bergekran kam zum Einsatz. Die B320 war in dieser Zeit vollständig gesperrt, so die Polizei.

Zweiter LKW-Unfall in St. Johann

Am frühen Abend ist es dann im Gemeindegebiet von St. Johann im Pongau auf der L109 Großarler Landesstraße zu einem Unfall gekommen. Dabei ist ein 49-jähriger Pinzgauer mit seinem LKW auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten. Der LKW kippte anschließend und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Auch hier wurde niemand verletzt, am LKW war jedoch leichter Sachschaden entstanden. Während der Bergungsarbeiten war die L109 teilweise gesperrt und teils nur einspurig befahrbar.