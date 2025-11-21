Im Dezember: „Alter“ Bonus kommt in Österreich wieder zurück

Der Reparaturbonus wird zur Geräte-Retter-Prämie und feiert im Dezember ein Comeback - allerdings mit weniger Leistungen als bisher. Wir haben hier den Überblick für euch.

Der Reparaturbonus wird im Dezember für alle Österreicher wieder angeboten.

Mit Dezember ist es wieder so weit: Der im Mai ausgelaufene Reparaturbonus, bei den Österreichern äußerst beliebte Reparaturbonus kehrt zurück. Nur dass er nicht mehr Reparaturbonus heißen wird – sondern „Geräte-Retter-Prämie„. Und auch bei den Leistungen bzw. möglichen Reparaturen ändert sich einiges, wie das Umweltministerium Mitte Oktober mitgeteilt hat.

Handys und Fahrräder zählen nicht mehr dazu

Mit der „Geräte-Retter-Prämie“ sollen vor allem Haushaltsgeräte günstiger repariert werden können und ein „Anreiz zur Reparatur von Elektro- und Elektronikgeräten“ geschaffen werden, so das Ministerium. Von der Liste gestrichen werden damit allerdings unter anderem Handys und Fahrräder. Vor allem bei Letzteren musste man schnell sein, wollte man vom Bonus bei der Reparatur profitieren. Hinzugefügt wurden Räder nämlich erst vor einem Jahr. Alles dazu hier: Bis zu 200 Euro: Das ist jetzt neu beim Reparaturbonus.

Prämie soll „langfristig und ohne Unterbrechung“ angeboten werden

Durch das Streichen von unter anderem eben Handys und Fahrrädern, aber auch Luxus- und Wellnessgeräten oder Unterhaltungsgeräten, möchte man garantieren, dass die Prämie „langfristig und ohne Unterbrechung“ angeboten werden kann. Details zu Rahmenbedingungen und Förderhöhen werden noch bekanntgegeben, auf mehrmalige Nachfrage von 5 Minuten diesbezüglich hat es aus dem Ministerium noch keine Antwort gegeben. Beim Reparaturbonus lag die Höhe jedenfalls noch bei 50 Prozent, aber maximal 200 Euro. Mit der „Geräte-Retter-Prämie“ möchte man jedenfalls „einen attraktiven und effizienten Anreiz zur Ressourcenschonung“ schaffen, so auch Umweltminister Norbert Totschnig.

Was zum Reparaturbonus gezählt hat, zur „Geräte-Retter-Prämie“ aber nicht mehr zählt: Fahrräder & E-Bikes

Handys

Luxus- und Wellnessgeräte wie Fußsprudelbäder und Massagesessel

Unterhaltungsgeräte wie Karaokeanlagen

©Parlamentsdirektion/​Thomas Topf Umweltminister Norbert Totschnig sieht in der „Geräte-Retter-Prämie“ einen „attraktiven und effizienten Anreiz zur Ressourcenschonung“.