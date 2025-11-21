Gewerkschaft irritiert: „Wo soll man bei 2.092 Euro brutto noch sparen?“

Die Herstlohnrunde ist weiter in vollem Gange, viele Kollektivvertrags-Verhandlungen scheinen aber in der Sackgasse zu stecken. So etwa jene der Handelsarbeiter, die vor einigen Tagen ohne Ergebnis in der zweiten Runde endete.

Den Handelsarbeitern liegt ein Angebot von 2,25 Prozent vor – welches „klar unter der rollierenden Inflation“ ist, kritisiert die Gewerkschaft. Auch bei den Arbeitsbedingungen hätte es „keinerlei Fortschritte“ gegeben. In der Aussendung der Gewerkschaft heißt es dazu: „Weder eine Einführung von Sonntagszulagen noch einer Erhöhung des Nachtarbeitszuschlags wollten die Arbeitgeber zustimmen. Der Lohnverzicht des letzten Jahres wird damit jedenfalls keinesfalls honoriert.“

„Kanzler und Vizekanzler würden persönlich anrufen…“

Irritiert zeigt sich die Gewerkschaftsseite auch vom zentralen Argument des Arbeitgeber-Vertreters. Dieser hätte am Verhandlungstisch kundgetan, „dass ihn der Kanzler und der Vizekanzler persönlich anrufen und schelten würden, sollte er einen Abschluss über der Inflation unterschreiben“, erzählt vida-Verhandlungsleiterin Chritsine-Heitzinger. „Wo soll man bei 2.092 Euro brutto noch sparen?“, fragt sich die Gewerkschaft. Die Handelsarbeiter seien jedenfalls „wahrlich nicht die besten Adressaten für Einsparungsfantasien“.

Nächste Verhandlungsrunde am 3. Dezember

In den kommenden Tagen wird es jedenfalls österreichweit noch Betriebsversammlungen geben, einem Abschluss unter der Inflation werde man nicht zustimmen, zeigt sich die Gewerkschaft weiter kämpferisch. Die nächste und damit dritte Verhandlungsrunde findet jedenfalls am 3. Dezember statt.