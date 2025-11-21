Weihnachtsgeschenke: Drei Prozent kennen kaum Grenzen

Wer hätte das gedacht? 54 Prozent der Österreicher haben Spaß beim Erledigen ihrer Weihnachtseinkäufe. Das hat eine IMAS-Umfrage ergeben - es handelt sich um den höchsten Wert seit 2014.

Den 54 Prozent stehen allerdings auch 14 Prozent gegenüber, die das Geschenkebesorgen als Belastung sehen, 32 Prozent der Befragten haben dazu keine Angaben gemacht. Im Durchschnitt wird für Weihnachtsgeschenke übrigens 462 Euro ausgegeben, vier Prozent der Befragten haben jedoch auch angegeben, dass sie heuer überhaupt nichts schenken. Immerhin noch sieben Prozent kaufen Geschenke für bis zu 99 Euro. Für drei Prozent der Befragten spielt Geld offenbar keine Rolle, sie kaufen um 2.000 Euro und mehr ein. Jeweils 15 Prozent zahlen zwischen 100 und 299 bzw. zwischen 500 und 999 Euro.

Rahmendaten zur Studie: IMAS befragte 1.001 Personen, statistisch repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren in persönlichen Interviews im Oktober/November 2025.

Neun Prozent lassen sich von Teuerung die Kauflust nicht nehmen

Die Teuerung – auch im Oktober ist die Inflation wieder bei vier Prozent gelegen – spielt für fast 60 Prozent der Menschen übrigens eine „starke Rolle“. 28 Prozent wiederum merken das weniger, zumindest neun Prozent lassen sich die Kauflust davon kaum bis gar nicht nehmen.

Ein Viertel der Österreicher plant mehr als einen Monat im Voraus

Wie lange im Voraus plant ihr, die Geschenke zu kaufen? Fast ein Viertel der Österreicher beginnt jedenfalls einen Monat vor dem Fest, sich Gedanken darüber zu machen. Ebenso viele sind schon früher dran. Für knapp ein Fünftel reicht es, die Geschenke zwei bis drei Wochen zu planen und zu besorgen. Ein Prozent der Befragten liebt offenbar den Stress und beginnt erst am Tag der Bescherung.