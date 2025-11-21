Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay / dengri
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Stausee Kops im Bezirk Bludenz in Tirol.
Der Flutwellenalarm wird in drei Tiroler Tälern getestet.
Tirol
21/11/2025
Probe

Flutwellenalarm: Deswegen heulen in drei Tiroler Tälern die Sirenen

Am heutigen Freitag, 21. November 2025, werden ab 15 Uhr die Typhonwarnanlagen der "illwerke vkw" im Montafon, im Brandnertal und im Walgau getestet. Es handelt sich um einen Flutwellen-Probealarm.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Die drei Tiroler Täler – im Montafon, dem Brandnertal und dem Walgau – in denen die Anlagen für rund elf Minuten getestet werden, liegen allesamt im Bezirk Bludenz – und so auch die vier größten Stauseen. Dabei soll die Funktionsfähigkeit der Warnsysteme überprüft werden. Zudem möchte man sicherstellen, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Anlagen sollen im Ernstfall vor einer möglichen Flutwelle aus den Stauseen warnen. Die Typhone, die dann erklingen sollen, erzeugen mit Druckluft starke Schallstöße und klingen so wie im Video unten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: