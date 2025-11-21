Flutwellenalarm: Deswegen heulen in drei Tiroler Tälern die Sirenen

Am heutigen Freitag, 21. November 2025, werden ab 15 Uhr die Typhonwarnanlagen der "illwerke vkw" im Montafon, im Brandnertal und im Walgau getestet. Es handelt sich um einen Flutwellen-Probealarm.

Die drei Tiroler Täler – im Montafon, dem Brandnertal und dem Walgau – in denen die Anlagen für rund elf Minuten getestet werden, liegen allesamt im Bezirk Bludenz – und so auch die vier größten Stauseen. Dabei soll die Funktionsfähigkeit der Warnsysteme überprüft werden. Zudem möchte man sicherstellen, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Anlagen sollen im Ernstfall vor einer möglichen Flutwelle aus den Stauseen warnen. Die Typhone, die dann erklingen sollen, erzeugen mit Druckluft starke Schallstöße und klingen so wie im Video unten.