Schwer verletzt: Mann von LKW mehrere Meter mitgerissen

Auf der B177 am Zirler Berg kam es am 21. November zu einem schweren Unfall: Ein deutscher Lkw-Fahrer wurde auf der glatten Fahrbahn von einem anderen Lkw erfasst und schwer verletzt.

Am Morgen des 21. November kam ein 47-jähriger deutscher Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der B177 Seefelder Straße am Zirler Berg bergwärts auf der rutschigen Fahrbahn zum Stillstand. Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-jähriger Ukrainer mit einem Lkw talwärts und geriet dabei ins Rutschen. Dem Ukrainer gelang es noch, sein Fahrzeug zwischen der Felswand und dem hängen gebliebenen Lkw durchzumanövrieren. Doch dann geschah das Unglück.

Mann von LKW mehrere Meter mitgerissen

Als der deutsche LKW-Lenker den Lkw des Ukrainers auf sich zukommen sah, wollte er sein Fahrzeug durch die Beifahrertür verlassen und wurde dabei vom vorbeirutschenden Lkw erfasst, mehrere Meter mitgerissen und dadurch schwer verletzt. Der Lkw des Ukrainers kam etwas weiter talwärts zum Stillstand, nachdem er die Leitschiene und einen Kleintransporter touchiert hatte.

Straße gesperrt

Der 47-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. Der Ukrainer und der Lenker des Kleintransporters blieben unverletzt. An den Fahrzeugen und den Verkehrseinrichtungen entstand entsprechender Sachschaden. Die B177 war im Bereich der Unfallstelle für die Unfallaufnahme und in weiterer Folge für die Aufräumarbeiten gesperrt.