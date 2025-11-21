Sprengarbeiten führten zu Steinschlag auf L190: Mehrere Autos beschädigt

Bei Sprengarbeiten an der Tunnelbaustelle „Tunnelspinne“ in Frastanz wurden am 21. November Steine auf die L190 geschleudert. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Trotz des Einsatzes von Sprengmatten wurden mehrere bis zu 30 Zentimeter große Steine auf die angrenzende L190 geschleudert.

Am 21. November 2025 kam es gegen 10.45 Uhr im Bereich der Baustelle für die „Tunnelspinne“ beim Stadttunnel Feldkirch in Frastanz (Vorarlberg) zu einem Zwischenfall während Sprengarbeiten. Ein Mitarbeiter einer Baufirma führte dort kontrollierte Sprengungen durch. Trotz des Einsatzes von Sprengmatten wurden mehrere bis zu 30 Zentimeter große Steine auf die angrenzende L190 geschleudert.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Zum Zeitpunkt der Sprengung war die L190 nicht gesperrt. Es wurden keine Personen verletzt, jedoch wurden mindestens fünf PKW, die auf der L190 unterwegs waren, durch Steinschlag beschädigt. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren die betreffenden Steine bereits durch Mitarbeiter der Baustelle von der Fahrbahn entfernt worden.

Betroffene sollen sich bei der Polizei melden

Die bisherigen Erhebungen ergaben, dass während der Sprengung zwei Bauarbeiter die Gemeindestraße „Felsenau“ – von Frastanz kommend in Richtung „Göfis Stein“ – ab dem Bauhof Felsenau (Bushaltestelle) bis zur ersten Auf-/Abfahrt der L190 abgesperrt hatten. Eine Sperre der L190 selbst erfolgte jedoch nicht. Die Polizei bittet allfällige weitere Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Frastanz zu melden.