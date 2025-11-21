Linzer KI-Firma insolvent: 1,78 Millionen Euro Schulden

Die Linzer Mount ONYX GmbH, Entwickler der KI-Plattform „finsago“, ist insolvent. Das Landesgericht Linz eröffnete ein Konkursverfahren über das Unternehmen. Die Schulden belaufen sich auf rund 1,78 Millionen Euro.

Der Alpenländische Kreditorenverband bestätigte am Freitag, dem 21.November die Insolvenz der Mount ONYX GmbH. Das Konkursverfahren wurde auf Eigenantrag hin am Landesgericht Linz eröffnet. Das 2009 gegründete Unternehmen beschäftigte zuletzt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mount ONYX war auf digitale Geschäftsmodelle spezialisiert und entwickelte seit 2019 die KI-Plattform finsago. Damit konnten Versicherungsangebote simuliert und Preisprognosen innerhalb von Sekunden berechnet werden. Die Technologie galt als global skalierbar und Basis für weitere Produkte wie finsago business und finsago analytics.

Warum es zur Pleite kam Rückzug des Hauptinvestors

Nichtgenehmigung eines zugesagten Darlehens

Gescheiterte Eigenkapitalrunde für die internationale Expansion

Hohe Tilgungsverpflichtungen aus einer Corona-Überbrückungsfinanzierung

Diese Faktoren führten zu einem akuten Liquiditätsengpass, der nicht mehr überbrückbar war.

Schuldenstand und Vermögenslage

Betriebsfortführung nicht vorgesehen

Die Firma weist laut AKV rund 1,78 Millionen Euro Verbindlichkeiten gegenüber etwa 26 Gläubigern auf. Das Anlagevermögen besteht fast ausschließlich aus der firmeneigenen Technologie, bewertet mit rund 1,7 Millionen Euro. Dem gegenüber steht ein Umlaufvermögen von nur rund 31.000 Euro, zu wenig, um einen Fortbetrieb zu sichern. Eine Betriebsfortführung ist nicht vorgesehen, ebenso wenig ein Sanierungsplan. Das Unternehmen steuert damit klar auf eine Abwicklung zu.