Österreichs U17 stürmt ins WM-Semifinale

Österreichs U17-Nationalteam schreibt weiter Erfolgsgeschichte: Mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg im Viertelfinale gegen Japan steht die Mannschaft im Halbfinale der WM. Und das nach sechs Siegen in sechs Spielen. Für den ÖFB-Nachwuchs ist es der größte Erfolg seit 2007, als Österreich bei der U20-WM ebenfalls das Semifinale erreichte.