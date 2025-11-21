Skip to content
Sie sicherten sich den Einzug in Semifinale.
21/11/2025
Gratulation!

Österreichs U17 stürmt ins WM-Semifinale

Mit einem 1:0 über Japan fixiert das U17 Österreich-Team den Einzug ins Semifinale.

von Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)

Österreichs U17-Nationalteam schreibt weiter Erfolgsgeschichte: Mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg im Viertelfinale gegen Japan steht die Mannschaft im Halbfinale der WM. Und das nach sechs Siegen in sechs Spielen. Für den ÖFB-Nachwuchs ist es der größte Erfolg seit 2007, als Österreich bei der U20-WM ebenfalls das Semifinale erreichte.

