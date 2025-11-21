U17-Sensation! Österreich schlägt Japan und stürmt ins WM-Halbfinale

Österreichs U17-Nationalteam besiegt Japan mit 1:0 und steht sensationell im WM-Halbfinale. Torschütze Johannes Moser schoss die ÖFB-Youngsters in Katar unter die Top Vier der Welt.

Österreich liefert bei der U17-WM in Katar ein echtes Fußballmärchen: Mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Japan zieht die Mannschaft von Hermann Stadler ins Halbfinale ein. Es ist das beste Abschneiden eines ÖFB-Nachwuchsteams seit 2007. Und wieder braucht es nur ein Tor – aber dafür ein goldenes.

Goldenes Tor nach der Pause

Es war ein Geduldsspiel, das Österreich lange forderte. Japan dominierte phasenweise den Ballbesitz, doch die ÖFB-Talente hielten konsequent dagegen. Direkt nach der Pause war es dann so weit: Johannes Moser traf in der 49. Minute eiskalt und sorgte für den allesent-scheidenden Treffer. Der Jubel in der Aspire Zone von Doha war riesig – auf und neben dem Platz.

Sechster Sieg im sechsten Spiel

Das Team von Trainer Hermann Stadler bleibt damit weiter ungeschlagen. Sechs Spiele, sechs Siege – eine beeindruckende Bilanz, die zeigt, wie reif und mutig diese junge Mannschaft auftritt. Und ja: Ein wenig Glück war auch dabei, als Japan in der Schlussphase noch einmal alles versuchte. Doch Österreich verteidigte den Vorsprung mit Herz und Nervenstärke.

Jetzt wartet Italien oder Burkina Faso

Im Halbfinale kommt es am Montag zum nächsten großen Showdown. Gegner wird Italien oder Burkina Faso – beide zugleich gefährlich, aber schlagbar. Stadler zeigte sich nach dem Erfolg kämpferisch: „Die Jungs haben sich dieses Halbfinale verdient. Jetzt greifen wir weiter an.“

Historischer Moment für den ÖFB

Mit dem Einzug unter die Top Vier schreibt Österreich ein neues Kapitel im Nachwuchsfußball. Das letzte Mal gelang das einer ÖFB-Auswahl 2007 mit der legendären U20 rund um Harnik, Prödl & Co.