Dieser Kredit-Traum endet für die meisten böse…

Ein Kredit ohne Bonitätsprüfung? Niedrige Zinsen, maximale Flexibilität, schnelle Auszahlung? Genau mit solchen Versprechen locken Betrüger aktuell immer mehr Menschen in eine Falle. Ein Klagenfurter verlor dadurch sein ganzes Erspartes. Die Masche wirkt auf den ersten Blick seriös. Ist sie aber nicht. Watchlist Internet informiert.

So läuft die Betrugs-Masche ab

Die Zielgruppe ist immer dieselbe: Menschen, die dringend einen Kredit brauchen und bei klassischen Banken nicht weiterkommen. Die Suche führt ins Internet, wo „alternative Anbieter“ schnelle Hilfe versprechen. Genau hier schlagen die Betrüger zu. Der Ablauf ist fast immer gleich:

Nach der Anfrage meldet sich ein „Berater“ via WhatsApp.

Das Opfer stimmt den angebotenen – sehr günstigen – Konditionen zu und unterzeichnet den Kreditvertrag.

„Bevor die Summe tatsächlich ausbezahlt werden kann, müssen noch Bearbeitungsgebühren, Versicherungskosten oder ähnliche erfundene Beiträge bezahlt werden. Manchmal halten angeblich Institutionen wie die Europäische Zentralbank den Kredit zurück. Eine Bestätigungszahlung für eine Sicherheitsüberprüfung sei notwendig. Erst wenn das erledigt ist, gibt es das Geld“, so Watchlist Internet.

Sobald das Geld überwiesen wird, bricht der Kontakt ab. „Der angeblich genehmigte Kredit wird nie ausbezahlt“, heißt es von der Plattform.

Daran erkennst du den Betrug:

Kontakt über WhatsApp, Telegram oder Messenger

Vorauszahlungen: Wenn du zuerst zahlst, ist es Betrug.

Unprofessioneller Vertrag: Bunt, viele Stempel, etc. Echte Kreditverträge sehen seriös aus und werden nicht via Messenger verschickt.

„Die Kreditgeber:innen verlangen Bearbeitungsgebühren. Derartige Forderungen sind unzulässig – ganz egal, wie die Bezeichnung lautet. Ist eine Vorauszahlung nötig, handelt es sich um Betrug“, warnt Watchlist Internet.

Frisch registrierte Websites: Fehlerhafte Impressen, schlechte Grafiken, unklare Firmenadressen

Bereits reingefallen? Das sollst du jetzt tun

Das überwiesene Geld kommt nicht zurück. Es geht jetzt ausschließlich um Schadensbegrenzung.

Sofort die Bank informieren.

Screenshots sichern.

Anzeige bei der Polizei erstatten.

Konto überwachen.

Wachsam bleiben.

