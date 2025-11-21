Krank? Diese Hausmittel können dir helfen, gesund zu werden

Die kalten Temperaturen sind da und mit ihnen auch die ein oder andere laufende Nase, Schnupfen und Husten. Hier findest du Tipps und Tricks mit denen du deine Symptome lindern kannst.

„Honig, Tee oder Hühnersuppe – Hausmittel sind beliebt, um bei Erkältungen Beschwerden zu lindern“, berichtet das Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“. Doch halten sie auch was sie versprechen?

Tipp Nummer eins: Kräutertee

Die gute Nachricht: Erkältungen sind meist harmlos, Antibiotika in der Regel unnötig. „Denn die helfen nicht gegen Viren oder bei viralen Infekten, wie wirken allein gegen Bakterien“, heißt es. „Man kann also nur die Symptome behandeln und das Immunsystem stärken – und dafür eignen sich Hausmittel sehr gut. Zum Beispiel Kräutertee, der die Schleimhäute befeuchtet und so Halsschmerzen lindert. Die Wärme steigert die Durchblutung, dadurch werden mehr Abwehrzellen in die von Krankheitserregern befallene Schleimhaut transportiert. Tee aus Heilpflanzen kann die Wirkung zusätzlich unterstützen“.

Tipp Nummer zwei: Hühnersuppe

Auch Hühnersuppe ist ein altbewährtes Hausmittel. Abgesehen von der positiven Wirkung von Wärme: „Die im Hühnerfleisch enthaltenen Eiweißstoffe wie Cystein könnten leicht entzündungshemmend wirken. Wissenschaftliche Nachweise dafür fehlen aber bislang. Die Befeuchtung der Schleimhäute in den Atemwegen durch Dampfinhalation (zum Beispiel mit einem Standinhalator) kann durch Zusätze wie ätherische Öle aus Kamille, Thymian oder Nadelhölzern unterstützt werden“, so im Gesundheitsmagazin. Vorsicht: Ätherische Öle sind als Zusätze bei Kleinkindern nicht geeignet.

Tipp Nummer drei: Wadenwickel

„Auf sanftem Weg Fieber senken und Entzündungen lindern – diese positiven Wirkungen werden Wadenwickel zugesprochen, auch wenn die Studienlage dünn ist. Die physikalische Begründung allerdings leuchtet ein: Die Kühlung der Haut entzieht dem Körper ähnlich wie Schweiß Wärme, regt den Kreislauf und die Atmung an, das kann an anderen Stellen sogar zu einem Reflex führen und etwa Kopfschmerzen verringern“, so weiter. Kalte Wickel können bei Fieber die Temperatur senken. „Aber Vorsicht: nicht anlegen, wenn die Körpertemperatur noch steigt“.

Tipp Nummer vier: Nasenspülung und Honig

Bei Schnupfen haben sich Nasenspülungen mit Koch- oder Meersalz bewährt. „Sie können bei verstopfter Nase helfen und dafür sorgen, dass der Schleim besser abfließt – ein Effekt, der durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt ist“, so die Apotheke. Ein weiteres Hausmittel, für dessen Wirksamkeit es ebenfalls wissenschaftliche Erkenntnisse gibt: Honig. Am besten vor dem Schlafengehen einen Teelöffel lutschen. Kinder müssen aber älter als zwölf Monate sein. Denn Honig enthält manchmal Keime, die bei sehr jungen Kindern Vergiftungserscheinungen auslösen können, so die „Apotheken Umschau“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 17:37 Uhr aktualisiert